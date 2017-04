Abaratan el ganado en Carrillo Puerto

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Los productores ganaderos en Felipe Carrillo Puerto prefieren vender a sus animales a precios muy bajos, antes de que se mueran a consecuencia de la falta de agua y alimento.

Rodolfo Duran, presidente de la Asociación Ganadera municipal, informó que por las condiciones climatológicas el ganado esta desnutrido, e incluso, se han estado muriendo y es urgente que se les apoye con melaza y pollinaza, alimentos que sirven de nutrientes y reemplazan el pasto.

Si una cabeza de ganado se vende entre de 15 mil pesos a 30 mil pesos, dependiendo de las condiciones en que se encuentre el animal, ahora la ofrecen hasta en 10 mil pesos.

La Asociación Ganadera tiene registrados a 235 socios y todos tienen severos problemas para mantener en pie al ganado. “Hemos recibido apoyos de parte del gobierno. No voy a decir que no, pero las cantidades que nos envían no cubren las necesidades del productor.

Se requiere de uno a dos viajes por tonelada y tampoco hay como transportarla”. Lo anterior, ha provocado que los becerros se “desteten” (quitarles el pecho de su madre) antes de tiempo, para evitar que terminen de matar a las vacas. “Las vacas están flacas y si amamantan se desnutren, lo que les puede costar la muerte, porque su estado es muy desnutrido.

Presentan mucha flaqueza”. Por su parte, Gabino García, ganadero perteneciente a la asociación, señaló que desde enero la situación ha sido complicada. Sin embargo, conforme avanzan los meses la sequía se ha vuelto más cruda, al grado de carecer de áreas verdes que sirvan de alimento de sus animales.

“Hemos movido la manada a diversos puntos, pero se han ido acabando y por la falta de lluvia no se ha podido recuperar. No hay agua en jagüeyes, así que tampoco podemos sembrar pasto”.

Explicó que la compra de alimentos, pasto o puntas de caña, para alimentar el ganado representa gastos, del orden de los 22 mil pesos por productor, más ocho mil pesos para el transporte, dinero con el que no cuentan.