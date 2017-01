Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La tarde del sábado, Sergio Antonio Cruz Domínguez, fue víctima de asalto y robo por parte de unos policías que lo detuvieron sobre el arco vial, a la altura del acceso al fraccionamiento Azul Bonampak; el agraviado señaló que le solicitaron se detuviera para una revisión de rutina, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo revisaron quitándole dinero y sus identificaciones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas, Sergio transitaba en su vehículo por el arco vial con dirección a su domicilio en el fraccionamiento Azul Bonampak, al llegar a la entrada que conduce al conjunto habitacional donde vive, una patrulla le solicitó el alto para realizar una revisión de rutina.

En ese momento, Sergio detuvo la marcha de su auto y enseguida los policías le ordenaron descender del auto, por lo que el accedió, una vez abajo lo colocaron de frente a su vehículo dando la espalda a los oficiales, y ellos aprovecharon para esposarlo y ponerle una bolsa en la cabeza, para despojarlo de sus pertenencias que tenía a la mano, en este caso dinero en efectivo y su cartera con identificaciones como la licencia, INE, credencial de acceso a su trabajo, entre otros documentos.

“Después de que me quitaron todo, escuché que movieron mi auto del lugar, me llevaron a un terreno baldío, retiraron las esposas y dejaron la bolsa de la cabeza y se fueron, mi primer reacción fue quitarme la bolsa, salir del terreno en el que me dejaron y buscar mi carro que se observaba a la distancia”, comentó Sergio Antonio Cruz Domínguez.

El agraviado se dirigió a su vehículo y fue a su casa para comentarle lo sucedido a su esposa y posteriormente acudió a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt) para poner la queja ante la dirección de Asuntos Internos, ahí se demoró más de tres horas, motivo por el que ya no puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FEG), dejándolo para ayer.

Debido a cuestiones laborales no puso la denuncia formal el pasado domingo, por lo que fue hasta ayer en la tarde cuando acudió ante el Ministerio Público de la FGE para dar parte a las autoridades y asentar la denuncia en contra de los que resulten responsables, dicho caso quedó asentado con el registro FGE/QR/BJ/01/868/2017.

Autoridades de la Smspyt, únicamente dijeron que revisarán el caso, y sancionarán a quienes resulten responsables, en cuanto a los presuntos responsables, la respuesta por parte del personal de comunicación social es que no hablarán al respecto, por seguridad y prevención, relacionado a los hechos sucedidos el martes de la semana pasada.