Denuncia ciudadano presunto abuso policíaco (video)

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- De nueva cuenta, un presunto abuso policíaco está siendo investigado después de que un habitante de la colonia Colosio denunciara que elementos de la Policía Municipal Preventiva, en la patrulla 82225, utilizaron de manera arbitraria la fuerza para detenerlo, además de propinarle tratos denigrantes e inhumanos al arrestarlo el pasado 12 de mayo.

El afectado P.L.P., que se dedica a la venta de flores, aseguró que a pesar de no poner resistencia al arresto, fue golpeado durante la aprehensión, después sobre la patrulla y así fue también recibido en las instalaciones de Seguridad Pública, en donde aseguró que lo escondieron de las cámaras para pegarle con un bate.

También te puede interesar: Cesan al director de la Policía Municipal

“Yo estaba tomando en vía pública una cerveza y me llamaron la atención. Les dije que me metería enseguida, pero uno de los elementos insultó a mi madre y yo cometí el error de querer irme encima y ya no llegué porque me cayó el otro. Me detuvieron y yo no puse resistencia, aun así me pegaron, me insultaron y me decían que ‘me iba a cargar’. Cuando llegamos a Seguridad Pública me estaban esperando otros policías, me bajaron y me escondieron de las cámaras para pegarme con un bate, aquí se ven las marcas en las fotos”, dijo el denunciante.

Sostuvo que en su contra usaron un bate de béisbol, además de que lo obligaron a mantener los brazos hacia arriba por un largo periodo de tiempo y no lo pasaron con un médico para evaluar el grado de alcohol que había ingerido y sus condiciones físicas.

Este caso ya es investigado por Derechos Humanos en el documento VA/SOL/96/05/2017, por lo que la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo informó que de manera preliminar se solicitaron los reportes oficiales sobre la detención, traslado y custodia de recepción del quejoso en las instalaciones policiacas para continuar con las entrevistas de los elementos implicados en ese horario, zona y patrulla.

Aunque señala que de cada 10 quejas en este contexto solo uno termina en ‘Recomendación’, la dependencia aseguró que se investigará hasta los últimos detalles.

“Como en todas las quejas tenemos que investigar y llegar a la verdad de los hechos y poder acreditar si existió o no la violación de los Derechos Humanos. Es importante que también el quejoso traiga todas las pruebas que tenga, para recibirlas y evaluarlas, mientras esperamos resolver esta controversia y estar en actitud para ver si se procedería con una recomendación. Seguridad Pública sigue encabezando el índice de quejas, aunque hemos estimado una disminución de alrededor del 15% con respecto al mismo periodo del 2016”, dijo Ángel Moisés Pacheco Forbes, tercer visitador



Explicó que en lo que va del presente año, se tiene un promedio de tres quejas semanales que se han recibido bajo este contexto e incluso dijo que de 10 casos recibidos uno se resuelve con la emisión de una recomendación formal de la Comisión, a conciliación directa se van alrededor de cuatro, mientras otros tres casos no logran ser acreditables y el resto no logra tener seguimiento de los denunciantes y se tiene que dar por cerrado.

Fue a finales del pasado 2016, cuando la Dirección General de Seguridad Pública de Solidaridad brindó, por primera ocasión en la historia de la corporación, disculpas públicas a ciudadanos que fueron afectados por elementos policíacos durante la pasada administración de Mauricio Góngora.

Sobre el caso se buscó a Juan Martín Rodríguez Olvera, director general de Seguridad Pública en Solidaridad, quien no quiso emitir una postura al respecto, a pesar de recibir el video de la denuncia del ciudadano que se dijo afectado.

(Video: Daniel Pacheco/SIPSE)