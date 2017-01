Redacción/SIPSE

FELIPE C. PUERTO, Q. Roo.- Un aparatoso accidente vehicular que dejó cuatro personas lesionadas, se registró sobre el tramo carretero Felipe Carrillo Puerto-Santa Rosa, justo a tres kilómetros después del poblado Señor, Quintana Roo, donde una familia que viajaba a bordo de una camioneta, volcó al evadir un triciclo que circulaba sin reflejantes sobre la oscura carretera.

Alrededor de las 8:30 de la noche de ayer, varios automovilistas alertaron a la operadoras del número de emergencias 911 sobre un accidente automovilístico en el que una menor se encontraba a un costado de la carretera, junto a una camioneta volcada.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron de inmediato a los tripulantes del vehículo y los trasladaron al Hospital General, donde se supo que la menor luchaba por su vida.

Los primeros peritajes arrojaron que el accidente fue debido a que Rafael C., conductor de la camioneta Toyota Hilux negra circulaba con exceso de velocidad, pues traslada a una menor de edad al hospital debido a que momentos antes, por una caída se había fracturado la quijada, pero en el camino se topó con un ciclista que no logró ver a tiempo, debido a que no llevaba reflejantes y al intentar esquivarlo, perdió el control de la troca y volcó, mientras que el hombre del triciclo quedó inmerso en la maleza con múltiples fracturas y su transporte quedó destruido.

Rafael mencionó que en el interior de la camioneta había una cartera con 10 mil pesos que llevaba para los gastos médicos de la niña; sin embargo, los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Policía Federal, quienes dijeron no tener conocimiento del objeto desaparecido.

La unidad destrozada fue enviada al corralón para el deslinde de responsabilidades.