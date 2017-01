Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El acuerdo firmado por el sector empresarial con el gobierno federal tras el aumento en los combustibles, sólo sacrifica al sector empresarial y no ofrece una solución, por ello la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) decidió no sumarse y presentó una contrapropuesta.

La confederación pide que de los 37 programas sociales, la mitad sean recortados, pues están duplicados, fijar un solo precio de la gasolina para no tener incrementos en los próximos meses, y que sean 100% deducibles las prestaciones laborales, mencionó Eloy Peniche Ruíz, presidente de la Coparmex en Benito Juárez.

“Para nosotros un acuerdo no se puede suscribir en tres días y por ello consideramos que es improvisado, insuficiente e incompleto, ya que las metas no son claras”, mencionó.

El acuerdo para cuidar la economía familiar señala que bajarán el sueldo de puestos altos, otorgarán estímulos de la banca de desarrollo y modernizarán el transporte público.

Uno de los grandes dolores de cabeza es acceder a los créditos, las condiciones no están al alcance y las tasas de interés son extremadamente altas, en comparación con Estados Unidos, Japón y Alemania que son de 2% anual y aquí es de hasta 9% , y se está lejos de tener capital que hagan más competitivo.

El país demanda un diálogo real y el acuerdo nacional tiene que ser inclusivo y con un consenso social que beneficien a la comunidad, ya el alza de la gasolina afecta a todos y no sólo al sector empresarial, ya el poder adquisitivo de la moneda está cada vez más deteriorada y no somos un país productivo, mencionó Peniche Ruíz.

“Estamos sufriendo por la gasolina, ya que aunque somos un país petrolero, tenemos que importarla, pues sale más barato ya que no hay refinerías y las que hay son obsoletas, y producirla cuando se tiene la materia prima no se puede hacer, ya que el proceso es extremadamente cara; el gobierno no invirtió en refinerías para producirla y estar al nivel de otros lugares”, señaló.