CHETUMAL, Q. Roo.- De acuerdo con estudios realizados por Red Posi+hiva, de 276 mil adolescentes que viven en Quintana Roo y que tienen entre 15 a 19 años de edad, el 25% (69 mil) está o estuvo embarazada.

Harley Sosa Guillen, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la recomendación 01/2017 e indicó que el funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) aún no permea resultados óptimos para contrarrestar los embarazos no planeados y/o no deseados en la población adolescente.

Comentó que con base en información de estudios de instancias públicas nacionales y de asociaciones civiles en el estado como REDefine Quintana Roo y Red Posi+hiva, el foco de atención estriba en que la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres adolescentes, ha tenido un lento avance.

Sosa Guillen, estimó necesario hacer un llamado al GEPEA, para que propicien un desarrollo adecuado para este grupo de población en el Estado, observando y respetando sus derechos humanos.

Dijo que la recomendación emitida, se compone de siete puntos entre los que se destaca elaborar un diagnóstico estatal sobre el nivel de sensibilización y conocimiento de los adolescentes (varones) en temas de educación sexual y reproductiva.

Señaló también que la recomendación está dirigida a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado (SEyC) y Secretaría Estatal de Salud (Sesa) para que elaboren un estudio sobre el nivel de sensibilización y conocimiento del personal en materia de derechos sexuales de las y los adolescentes.

Preparan plan de concientización

Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), indicó que iniciaron las estrategias con diversas asociaciones para implementar ferias, actividades lúdicas, conferencias y todo evento público que ayude a permear la información hacia el público objetivo.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, puso a Quintana Roo desde el año 2009, como el Estado con mayor número casos de embarazos en adolescentes.

El estudio señala una tasa para la entidad de 96.4 por cada mil mujeres, cuando la media nacional es de 69.5 por cada mil.