CANCÚN, Q. Roo.- Ofreciendo atractivos paquetes vacacionales, tanto en plan europeo como todo incluido, a los destinos turísticos de Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Los Cabos, seis agencias de viajes bajo la filial de “Mexican Caribe Travels S.A. de C.V.” estafan a decenas de personas de distintos estados de la república.

Para ello están bien organizados al grado de estar registrados en el padrón de agencias de viajes operadoras, minoristas y subagencias suscritas en el Registro Nacional de Turismo; pero su domicilio fiscal corresponde a Quintana Roo, aún cuando en el sitio no están sus oficinas, el número telefónico está registrado en otra entidad y la cuenta bancaria en Guadalajara, esta situación hace imposible que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueda proceder, ya que al no existir con quien conciliar se tipifica como delito y ya es competencia del ministerio público, sin embargo no todas las víctimas continúan el proceso.

En este sentido tanto la Profeco como la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) señalan que aunque no es culpa del usuario caer en una estafa bien articulada, aun cuando se sigan las recomendaciones, es quien puede poner freno a esta situación denunciando ante el ministerio público para que esta instancia realice una investigación que derive en la detención de los defraudadores y la desaparición de las agencias fraudulentas.

“Escápate a la Riviera Maya”, “Siempre Cancún”, “Riviera Maya”, “Cancún en Oferta”, “Hoteles en Oferta”, “Cancún Hotel Menú”, es el nombre de las agencias filiales fraudulentas y las cadenas hoteleras de renombre con las que dicen trabajar son: Barceló, Omni, Grand Sirenis, Sandos, Krystal, Wyndham, The reef, Temptation, Cancún Bay Resort, Paradisus, Posada Real, entre otros.

Ana Laura Castillo Brito, jefa del Departamento de Educación y Divulgación de la Profeco en el estado indico que en Quintana Roo no se tienen registradas quejas en contra de “Mexican Caribe Travels S.A. de C.V.”, pero en la base de datos a nivel nacional hay siete, porque no cumplen promociones e incumplimiento a la entrega del servicio, de las cuales no se ha conciliado ninguna.

“La recomendación que siempre se le hace el consumidor es que verifique que el establecimiento proporcione una razón social y dirección física porque al momento de ingresar la queja se cita al proveedor y se necesita la dirección, y en caso de que se detecte que es un fraude tienen que acudir al ministerio público e ingresar denuncia por fraude, presionar por esta vía, se debe de hacer así para frenar esta situación”, expresó.

Aunque son muchas las personas que han sido víctimas, actualmente son 15 personas las que siguen con el trámite ante la Procuraduría Federal del Consumidor para recuperar su dinero, comentó Adriana Rodríguez Mosqueda, vía telefónica desde Irapuato, donde es originaria y quien proporcionó documentación, impresiones de pantalla y fotografías de los vouchers de depósito al banco, así como los correos electrónicos enviados y recibidos a personal de dichas agencias.

Dijo que aunque son muchas personas las que han sido víctimas de fraude son pocas las que continúan el proceso, que suele ser largo y tedioso; entre ellas María Guadalupe Medina Bram, de California; Martha Yocelin Hernández Valenzuela, de San Luis Potosí; así como Rosa Edith Herrera Patiño y Alicia Reyes Ortiz.

“En el mes de Febrero de 2016, me ofrecieron una promoción por parte de la agencia de viajes ‘Escápate a la Riviera Maya’ para viajar a diferentes destinos con un paquete vacacional que tenía un lapso de 12 meses, elegí viajar a Los Cabos en Abril del año pasado y decidí hablar al hotel para verificar que trabajaban con dicha agencia, lo cual me confirmaron por lo cual proseguí con el trámite e hice los pagos correspondientes, pero en el mes de Marzo me llaman diciéndome que no podían hacer mi reservación en ese hotel, que tenía que elegir otro y dar una diferencia, a lo que yo pedí la devolución de mi dinero, y a partir de entonces no he sabido nada de ellos, no contestan mis llamadas o cuelgan directamente”, comentó Adriana Rodríguez Mosqueda.

Estas agencias luego d que el cliente realiza el depósito envían un correo indicando que: “lamentablemente no se pudo realizar la reservación al Hotel Sandos Luxury (ene l caso de Edith Herrera Patiño) debido a que el área contable nos está informando que el intermediario Bill Pocket (que es un outsourcing con el que teníamos convenio para realizar cargos a tarjetas de crédito a meses sin intereses), no le pagó a la empresa el monto que se le cargo a su tarjeta de crédito, aunado a esto, no contamos con el dinero para poder realizar el pago al hotel, asimismo le solicitamos que meta una aclaración bancaria para que le hagan la devolución de su dinero, puesto que, nosotros al no ser los titulares de las tarjetas de crédito no contamos con la información que le va a solicitar su banco para emitir la aclaración bancaria y le hagan la devolución de su dinero”.

Sin embargo, este correo lo envían 90 días (plazo que se tiene para generar cualquier aclaración) después, por lo cual el cliente ya no puede hacer el reclamo correspondiente.

El incumplimiento de estas agencias es una burla para los consumidores, dijo, pues a pesar de que están dadas de alta ante la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo A.C., o en el Registro Nacional de Turismo, que es lo que normalmente recomienda Profeco a los consumidores que verifiquen, e inclusive todas las personas contactaron a sus hoteles para revisar que trabajan con dichas agencias a lo cual todo fue afirmativo, “aún así, teniendo todos estos datos resulta casi imposible que puedan las autoridades competentes dar seguimiento a dichos casos, alegando que no están en el domicilio estipulado (Nichupte #3702, Región 512, Benito Juárez, Quintana Roo)”, agregó.

María Guadalupe Medina Bram, otra de la afectadas facilitó el documento que emitió la Profeco en donde consta que no se presentó alguien que represente a las agencias, firmado por María Claudia Molina Pérez, del departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero de la Profeco.

“En seguimiento a su procedimiento conciliatorio del expediente PFC.B.B.3/003052-2016, me permito informar a ustedes que en la audiencia de fecha 07 de febrero del año 2017, no comparecieron las partes proveedoras Mexican Caribe Travel, S.A. DE C.V., Cancún en Oferta y Riviera Maya, S.A. DE C.V., ni persona alguna que legalmente la represente, y toda vez que al momento de la celebración de la presente no se cuenta con cédula de notificación”.

“Visto lo anterior y con la finalidad de darle seguimiento al procedimiento conciliatorio, se señaló como fecha de nueva audiencia el día 27 de abril del año 2017 a las 12:00 (doce horas con cero minutos), Horario de la Ciudad de México, para su seguimiento al procedimiento conciliatorio, lo anterior con fundamento en los artículos 111 y 112 en relación con los artículos 24 fracciones II y III y 103 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”.

Acciones de la Profeco

Entre las acciones que ha llevado a cabo la Profeco, en seguimiento a la queja en contra de agencias de viajes diversas la Dirección de Conciliación y Programas Especiales, a cargo de María del Carmen Monforte Larrañaga, giró oficio al Secretario de Turismo con la finalidad de hacer de su conocimiento las prácticas realizadas por las agencias en mención, a fin de establecer una mesa de trabajo que permita definir una estrategia conjunta para atender la problemática señalada y evitar lesiones a los derechos de las y los consumidores.

Asimismo, fue enviado un oficio al Titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, con el propósito que en el ámbito de sus funciones se hiciera una investigación exhaustiva y así poder evitar que se sigan lesionando los derechos de las y los consumidores, sin embargo dicha instancia señaló no haber encontrado ninguna irregularidad en la página electrónica.

Sin embargo, en un oficio de la Profeco, con fecha de agosto de 2016, dirigido a María Astrid Téllez Aguilar, directora general de Quejas y Conciliación, por parte de Gabriela Sánchez Lew, directora general adjunta de Acciones de Grupo señal que del análisis a las 12 quejas enviadas (en ese momento) como documentación recibida ante esta Procuraduría, se aprecia que existen posibles afectaciones a los derechos de los consumidores; no obstante del contenido de las quejas, se desprenden diversas reclamaciones por parte de los consumidores, por tanto, distintas posibilidades de satisfacer sus derechos; es decir, cuatro refieren incumplimiento de contrato y, en consecuencia, el resarcimiento o cumplimiento del mismo; cuatro refieren negativa a cumplir el servicio por parte de la empresa; tres solicitan devolución del dinero erogado; uno busca acuerdo conciliatorio para que respeten el pago. Ello en el estimado de que para el ejercicio de alguna acción colectiva, se requieren un mínimo de 30 consentimientos.

Lo anterior, es trascendente en virtud de que uno de los requisitos legales para la admisión de una demanda es, entre otras, precisamente la existencia de la causa común de un mínimo de 30 afectados, lo cual aparentemente no se cubre en los casos enviados y, si bien es cierto, que para la presentación de una acción colectiva no es requisito la presentación de quejas, también es cierto que, debe preponderarse la existencia de la causa como común ya que, las pretensiones e incluso el tipo de acción serían muy distintas, toda vez que, de la documentación enviada, algunos consumidores solicitan resarcimiento económico, otros el cumplimiento o rescisión de contrato, otros únicamente la conciliación como ya se explicó anteriormente. Adicionalmente, en dos de las documentales se aprecia queja en contra de proveedor o prestador de servicios adicional a la empresa referida con anterioridad, lo cual sin duda también aleja el supuesto de causa común de esos consumidores en esos casos.

Sin localizar

Por último el oficio indica que, en ese tenor, también de las documentales enviadas se aprecia que la empresa no se encuentra localizable, siendo esta situación de gravedad procesal, ya que para que exista certeza jurídica y competencia de los juzgados que, en su caso deban de conocer de alguna acción colectiva, es indispensable, tener certeza real y cierta del domicilio en el que se encuentra el proveedor de referencia, ya que al no contar con ubicación para emplazarla y notificarla dentro de un juicio, existiría incertidumbre jurídica por lo que deberán proporcionarse, en todo caso, a esta Dirección General Adjunta, los elementos necesarios para estar en condiciones de analizar la procedencia y, en su caso elaboración de la demanda.

Ello es trascendente, en virtud de la gran dificultad de localizar a una empresa para ser emplazada a juicio, toda vez que, en algunos casos, este tipo de empresas, cambian constantemente de domicilios e .incluso de razón social, lo que implicaría substanciar un juicio colectivo inoficioso e infructuoso por varios años sin posibilidad de cobranza, recuperación y resarcimiento efectivo en el patrimonio de los afectados, que desde luego, generarían un costo mayor a cargo del erario público federal.