En las noches la presión es muy baja y no logran abastecerse lo suficiente.

Jesús Caamal/ SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Más de 50 personas de la colonia Emiliano Zapata II en Felipe Carrillo Puerto siguen agua potable a pesar de haber presentado las solicitudes correspondientes ante el organismo operador de CAPA

Seydi Estrada Caamal habitante de esa zona, externo que llevan más de tres meses con la insuficiencia del agua potable en donde han pasado horas y hasta días sin contar con el líquido, a pesar de que han hecho conocimiento a la gerente de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), hasta el momento se les ha hecho caso omiso.

También te puede interesar: Incrementan remesas familiares en 2016

Agregó que por las noches es cuando les llega un poco de agua, sin embargo la presión es muy baja y no logran abastecerse lo suficiente y cuando mucho sólo tres botes de 20 litros alcanzan llenar, dijo que la situación en la que se encuentran es incomoda al no poder realizar sus actividades básicas del higiene del hogar y todo lo que se deriva del agua.

Eugenia Tun Tun, habitante de la misma colonia dio a conocer que, se han juntado todos los afectados para hacerle conocimiento a la titular del CAPA y no les ha dado una respuesta adecuada, anexó que aun de no tener el agua, el recibo no falla y en tiempo y forma llega a su domicilio.

Desabasto de agua

“El agua es un recurso muy necesario para nosotros, para bañarnos, para lavar los trastes, la ropa, pero si no la tenemos cómo lo vamos a hacer, por eso pedimos que las autoridades correspondientes hagan algo y nos den una solución”, manifestó.

Samuel Chi Yam, otro vecino, mencionó que lo único que requieres es que se les dé una solución al desabasto de agua en la que se encuentran pasando, y que los encargados de ver por el recurso realicen una buena tarea y de manera inmediata, porque aseguró que más tiempo no podrán aguantar.

“Nosotros no queremos pelear con nadie, pero tampoco vamos a dejar que se nos límite un recurso vital para todos, nosotros pagamos por ese servicio y como tal nos deben ofrecer un buen resultado, porque también no, nos lo hacen regalado”.

No fue posible localizar a la directora del organismo operador, Cristina González, ni en sus oficinas, ni por teléfono, para que diera a conocer que acciones realizan para atender la demanda.