Pagan agua que no consumen en Puerto Morelos

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El cobro de Aguakan en Puerto Morelos por concepto del suministro de agua se mantiene en el nuevo municipio, aun cuando las personas no usan el servicio, se quejan del mismo, y hayan decidido instalar pozos y extraer el agua por medio de bombas.

Los recibos siguen llegando y las cuentas se acumulan, porque según la concesionaria, en el contrato (que aún no sale a la luz), está estipulado el cobro del equivalente a 10 tinacos de agua, se use o no; esta situación sigue causando la molestia entre los habitantes del nuevo municipio.

En Puerto Morelos hay ocho mil 425 contratos, distribuidos en dos partes, siete mil 224 en la cabecera del Ayuntamiento, y mil 201 en Leona Vicario, de estos, menos de 600 están activos con consumo directo, el resto optó por perforar sus terrenos, y extraer el agua con sistema de bombas, que les sale mucho más económico, y sin correr el riesgo de suspensión por falta de pago.

Con el anuncio de que será hasta el siguiente año cuando pueda concretarse la llegada de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a Puerto Morelos, y por fin retirar la concesión a Aguakan, los habitantes siguen sin estar de acuerdo con la situación, debido a que hay muchos expedientes con “adeudos” de servicios que no adquirieron.

En cuanto a la situación de sí va a permanecer el cobro o no para los habitantes de Puerto Morelos que no usen el servicio de agua, se consultó al personal de Aguakan, sin tener una respuesta al respecto; habitantes del municipio señalan que siguen recibiendo la “cuenta” acumulada del servicio de agua potable y alcantarillado.

Toda la infraestructura hidráulica que hay en Puerto Morelos fue construida e instalada por parte de CAPA, al día de hoy no hay una inversión como tal por parte de la concesionaria, que según el convenio, estipula una aportación del 11.4% de las ganancias totales.

El nuevo Ayuntamiento depende de las gestiones y trabajos de CAPA, para la instalación del órgano operador en el undécimo municipio, que fue prometido por Laura Fernández Piña, presidenta municipal.