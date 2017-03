Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- En poco menos de un mes de haberse instalado las ‘Mesas Receptoras’ sobre la calidad del servicio de agua potable que realiza la empresa Aguakán, se han recibido 125 quejas ante representantes del municipio.

Los responsables de dicha actividad, señalaron que esta representa una cifra baja que denota una baja participación de la ciudadanía, a pesar de que en redes sociales se ha externado inconformidades.

También te puede interesar: En abril Solidaridad estrenará Atlas de Riesgo

De acuerdo a su registro, se informó que el 90% de las quejas recibidas se han referido a cobros excesivos de parte de la concesionaria de hasta 1000 veces más que la facturación promedio de una vivienda regular

“Ya hemos estado en el Ejido, en la Nicte Há, en la colonia Colosio y ahorita estamos en Forjadores. Esperábamos que la gente se acercara más, pero pues a lo visto no ha sido así y la principal molestia es el costo excesivo, mucha gente se queja que el servicio de agua potable no es de buena calidad, incluso que no es bien tratada”, dijo Cesar Uriel Muñoz Hernández, uno de los coordinadores de las Mesas Receptoras del ayuntamiento de Solidaridad.

Además, señalaron que existe una recurrente problemática manifestada por vecinos de la colonia Nicte Há, en donde la presión de agua llega durante algunas horas por la noche y aun así se cobran recibos con altos montos.

Muñoz Hernández acusó que también se están registrando casos sobre acoso e intimidación al momento de querer cobrar convenios de pagos abusivos por parte de la empresa particular, con cantidades de hasta 30 mil o 15 mil pesos en una vivienda de 5 o 6 personas, en donde pagaban recibos de menos de 100 pesos.

Esto a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Agua, por lo que anunciaron las próximas fechas en donde se instalarán las mesas receptoras del ayuntamiento de Solidaridad.

“Faltan 15 días para que terminen las mesas, la idea es que toda la ciudadanía se acerque. Este jueves estaremos en la colonia 28 de Julio, el 24 en Mundo Habitat, el 25 en Las Palmas, en Cristo Rey, en la plaza 28 de Julio el 27. Ojala que se logre hacer algo por que si son cobros abusivos”, dijo el coordinador.

Por su parte Aguakán manifestó que hasta el momento no ha habido acercamientos o reportes preliminares sobre esta dinámica de parte del municipio, además de recordar que actualmente se cuenta con 26 pozos en Solidaridad, de los cuales se extraen al mes un promedio de 2'073,600 metros cúbicos de agua potable y que por día se tratan alrededor de 355 litros por segundo de aguas residuales entre las 3 plantas.

Finalmente integrantes de la Asamblea Social del Agua en Solidaridad, insistieron en la necesidad de dejar en claro la revocación de la concesión, que a su juicio fue anómala cuando se otorgó hace poco más de dos años por el ayuntamiento de Solidaridad.

Además convocaron al inicio de la capacitación para los posibles integrantes del futuro Consejo Ciudadano del Agua, organismo ciudadano propuesto a las autoridades para que conjuntamente con el gobierno asuman la administración del recurso.

En el reporte de cierre del 2016 por parte de la Profeco, la empresa Aguakán resultó la más destacada con el mayor número de quejas.