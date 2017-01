El personal de Fiscalización no recibió los permisos otorgados por el Ayuntamiento.

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Aún no se resuelve la situación del estacionamiento que reclama la comunidad y que el Centro Ecológico de Akumal mantiene usufructuando, pero los vecinos insisten en recuperarlo y darán seguimiento a los compromisos que establecieron con las autoridades municipales, indicó Manuel Jiménez Aguilar, que forma parte de la directiva de ese organismo civil.

El 19 de diciembre de 2016, la directiva de la asociación dio a conocer tras una reunión privada que el ayuntamiento de Tulum se compromete a recuperar para la comunidad el predio empleado como estacionamiento del cual se beneficia el Centro Ecológico de Akumal. A esta reunión asistió el subsecretario de Asunto Políticos, Joel Espinosa. Asimismo, esta situación se hizo del conocimiento de los diputados locales, dado las investigaciones que hay por el manejo de las tierras del patrimonio estatal a través del Ipae, dijo.

En esta temporada alta de visitantes, los estacionamientos no se dan abasto, y el que intenta recuperar los vecinos de Akumal no ha dejado de funcionar a pesar de que el personal de Fiscalización no recibió los permisos otorgados por el Ayuntamiento para el funcionamiento. La superficie equivalente a 2 mil 870 metros cuadrados, que es la que reclaman los vecinos.

El gobierno estatal asumió también hacer una indagatoria sobre las condiciones jurídicas de esa superficie, que por la documentación entregada por el comité Unidos Todos por Akumal, AC es propiedad del Ipae.

Beneficios al poblado

Tanto del gobierno estatal como del municipal esperan que haya respuestas que favorezcan a los pobladores. La delegación requiere de recursos para actividades que beneficien al poblado, y por ello se le ha dado las herramientas a las dependencias gubernamentales para que actúen en consecuencia, agregó.

Una vez que haya terminado la temporada vacacional retomarán el tema con las autoridades, agregó Jiménez Aguilar.

Una tienda de conveniencia construida en lo que era parte de la superficie que intentan recuperar fue clausurada el pasado 28 de diciembre por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, y viernes 30 de diciembre fue reabierta; se desconoce las causas de la clausura del negocio.