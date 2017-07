Al día multan a 40 personas por estacionarse mal

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La dirección de Tránsito Municipal aplica hasta 40 multas por día a conductores que se estacionan sobre áreas públicas, informó su titular, Rodrigo Alcazar Urrutia.

En Cancún, al construir no se contemplan espacios para estacionamiento, eso deriva en que calles y camellones sean utilizados para dejar vehículos, explicó Alcazar Urrutia. “Nos mal acostumbraron, no existían operativos para regular, con multas, el usar las calles como estacionamiento”, dijo.

También te puede interesar: En Cancún: promueven la cultura ciclista para prevenir accidentes

Una de las quejas que actualmente atiende Tránsito, es la presencia de varias unidades de transporte turístico en la calle Acanceh, que están en espera de pasajeros de uno de los hoteles ubicado en la zona.

La multa por esta falta de tránsito es de 400 pesos, pero por el descuento que las autoridades aplican queda en 200

“Hay varias vans que se quedan a dormir ahí, no podemos multarlas porque no están en zona prohibida, sin embargo, los vecinos ya se quejaron argumentando que están usando la vialidad como encierro de esas unidades”, dijo.

Aclaró que por ley, las empresas de transporte turístico deben contar con un espacio de encierro para sus unidades, aunque reconoció no estar seguro si es competencia de la Secretaría de Infraestructura y Transporte vigilar el cumplimiento de ese requisito.

Señaló que trabajan en regular para que las áreas públicas y vialidades no se usen como estacionamiento, aplicando sanciones, sobre todo en las avenidas Cancún (Las Torres), Bonampak y Nichupté.

En caso de ocupar cajones destinados para personas con discapacidad, la sanción es de dos mil pesos y no tiene descuento. “Cada día se aplican entre 30 y 40 sanciones, la mayoría de las de 400 pesos”, dijo.

Abundó que los operativos son constantes en un sólo sector, hasta lograr que los conductores entiendan que no deben dejar sus autos en ese punto. “Llevamos 15 días de operativo sobre la avenida Bonampak, si lo hacemos un día sí y dos no, la gente no entiende y sigue dejándolos ahí, ocupando un carril y reduciendo el espacio para circular”, afirmó Alcazar Urrutia.