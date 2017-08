¡Malas noticias! el manglar está muriendo lentamente

Stepahi Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El manglar en diferentes partes de Quintana Roo luce con una capa de alga que pareciera una alfombra color café, la cual está afectando y de no atenderse llevará a una muerte lenta pero segura del mangle.

También te puede interesar: Quieren expandir la pitahaya al mercado internacional

Las afectaciones son variables dependiendo de la zona pero está afectando la sequía que hay en el destino y por ello hay una cobertura lodosa, pero esto es porque se interrumpe el Flujo Hídrico se seca y no crece vegetación además de que otras zonas se dan en el manglar chaparro, mencionó Maricarmen Carmen García, directora del Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos.

En el caso del manglar que se ubica frente a Puerto Morelos y por la zona del Aeropuerto Internacional de Cancún se ha visto impactado por la construcción de las carreteras y debe atenderse ya que incluso puede haber tuberías tapadas y crece poca vegetación ahí.

La Península de Yucatán cuenta con la mayor extensión de manglar, aunque Quintana Roo alberga 129 mil de los cuales mil 700 están perturbados y aunque se trabaja en su recuperación en los últimos 30 años se perdieron ocho mil hectáreas, de las cuales sólo se han recuperado mil 800 que representa 1.4%, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Manglares de Nichupté alberga cuatro mil 257 hectáreas de humedales, con mangle botoncillo, rojo, negro y blanco, que son refugio de aves, peces, reptiles y mamíferos, siendo uno de los afectados.

Las capas de alga se ven más en ciertas temporadas de sequía ya que cuando no llueve incrementan y por ello es necesario asegurar el flujo de un lado a otro y para ello se deben realizar diferentes revisiones.

Esta puede permanecer y si no se tiene una buena comunicación que permita tener los flujos irá empeorando y no al no haber lluvias está comprometido el manglar

“Si esto se deja de manera permanente las afectaciones continuarán”, mencionó Carmen García.