Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Padres y docentes de la escuela primaria Kukulkán, la cual funciona en las instalaciones inconclusas del Centro Nacional de Alto Turismo (Cenaltur), se negaron a que los alumnos fueran cambiados a las nuevas instalaciones sobre la avenida CTM en Real Ibiza, debido a que aún están en obra negra.

Explicaron que las autoridades educativas querían que los niños estudiaran en un sitio que está en peores condiciones al lugar donde ahora toman sus clases.

También te puede interesar: Deben a maestros de inglés ¡cuatro quincenas!

“Se nos notificó que la semana pasada que los niños serían ya cambiados a las nuevas instalaciones, pero esas no están terminadas aún. En su área que sirve como entrada aún está en obra negra y hay muchos clavos y escombros en los alrededores”, informó Rafael Vásquez, padre de familia.

Las autoridades educativas querían que los niños estudiaran en un sitio que está en peores condiciones.

Docentes que omitieron dar a conocer sus nombres, explicaron que la semana pasada por parte de autoridades educativas en el municipio, se les informó que sería este lunes cuando los cerca de 600 niños podrían ya estudiar en sus instalaciones definitivas, pero después de realizar una inspección el pasado domingo, se determinó que no había condiciones, por lo que seguirán en las instalaciones del Cenaltur.

Pero en el Canaltur las condiciones tampoco son nada dignas para los educandos, pues deben recibir las enseñanzas entre cables pelados y no tienen sanitarios, ya que estas instalaciones tampoco lo terminó la pasada administración estatal.

“Tenemos muchos rezagos. Ya llevamos mucho tiempo así, desde el mes de agosto del año pasado y no se ha podido hacer mucho hasta ahora; lo que más preocupa es la falta de agua que no hay a veces y no hay como limpiar los baños como sucedió hoy”, explicó un docente.

Condiciones normales

Karla Pérez Gómez, encargada en Solidaridad de Servicios Educativos, había adelantado que en estas fechas los cerca de 600 alumnos ya estarían recibiendo clases en condiciones normales.

Ayer se le buscó reiteradamente para una entrevista, pero el resultado fue infructuoso; no obstante Wilibaldo Piña Hernández, jefe del sector 05 de primarias, adelantó que para marzo la situación se pudiera regularizar.