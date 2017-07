Escuelas de nivel básico carecen de servicios sanitarios

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Sin bolsas para basura, papel higiénico, tazas dañadas, paredes pintadas, puertas deterioradas, llaves de agua sin funcionar; es parte del panorama que se puede observar en los servicios sanitarios de los planteles de educación básica del sector público.

“Desafortunadamente no es algo que nos haga sentir orgullosos, si es un problema, hay un acuerdo con la secretaría que el aseo y parte de lo que se requiere se toma de las cuotas voluntarias, y a través de los programas federales es que se da el mantenimiento correctivo”, afirmó Raúl Lara Quijano, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez.

También te puede interesar: Realizan obras en la Kukulcán pese a turismo

En el municipio, 170 planteles fueron seleccionados para ser beneficiados con el programa “Escuelas al Cien”, en el que hay 11 posibilidades de inversión.

“Desafortunadamente no es algo que nos haga sentir orgullosos, si es un problema"

En una visita realizada a cuatro escuelas: un preescolar, dos de primaria y una secundaria, en fraccionamientos aledaños al Arco Vial, en la primera, el piso presentaba zonas con desprendimiento, no había un pasamanos para alumnos con algún tipo de discapacidad, estructura que todos los planteles deben tener; y de los tres lavabos, únicamente salía agua de dos.

En el caso de las primarias, una es de las recientemente construidas, y la otra, más antigua. La madera que cubre la parte superior de las puertas no están completas, aún cuando están contempladas para ser refugio temporal en caso de contingencia meteorológica; además, la conexión del agua no está directa a la toma que viene de la calle, si no a un tinaco que rellena la constructora.

La otra escuela primaria, ubicada en el fraccionamiento “Las Palmas”, el baño tiene puertas sin seguro, ninguna cuenta con bolsas ni botes de basura, hay cuatro espacios de tazas en el caso de los hombres y tres mingitorios, mientras que en el caso de las niñas, son cinco tazas; y ambos baños tienen las puertas y paredes grafiteadas.

El último plantel visitado fue la secundaria “Los Corales”, que por el tiempo que lleva operando, sus servicios sanitarios presentan serio deterioro en paredes y soportes de lavabos, y después de cierta hora, según los padres de familia, hay olores pestilentes.