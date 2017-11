Ana Victoria promociona 'Reina de mi mundo' en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de tres años alejada de un estudio de grabación, la talentosa cantante Ana Victoria dedicó tiempo, alma y corazón para elegir cada uno de los temas que darían vida a su nueva producción discográfica “Reina de mi mundo”.

Del material se desprenden dos sencillos, el último: “Ella te quiere”, en el que habla del amor incondicional de una joven hacia su mejor amigo que no se da cuenta de que a su lado está la mujer que más lo ama y del cual ya lanzó su video, alcanzando casi el millón de reproducciones en la plataforma de videos YouTube.

La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, platicó en exclusiva para Novedades de Quintana Roo los detalles de este nuevo material discográfico y de la mujer en que se ha convertido después de casi 10 años de carrera artística.

“Aquí estoy, 'guerrereándole' con este disco tan especial en mi carrera, es un disco para seguir adelante con canciones inéditas, es un reto muy grande pero está funcionando mucho, la gente se está identificando bien con 'Ella te quiere'; esta canción la compuso un gran amigo mío y cuando me la mostró no dudé ni por un momento llevarla en mi disco porque sabía que era una canción que como me atrapó a mí, iba a atrapar a mucha gente”, señaló.

“Reina de mi mundo” cuenta con 12 temas, la mayoría escritos por Ana Victoria y que en cada una de sus letras revelan parte de la personalidad de la cantante: “busqué temas que me conmovieran y que fuera un disco que hablara de todo lo que siento en este momento de mi vida, que fuera diferente a lo que se escucha hoy; no estoy peleada con las tendencias musicales, me parece padrísima la música urbana".

Dentro del disco podemos encontrar ritmos muy variados para todos los gustos, como una balada con tintes del rock que caracteriza el estilo de Ana, quien reveló que su tema favorito es “Dime cuando”, balada medio bossa nova que endulzará el oído de sus fanáticos.

“Este disco es el mejor disco de mi carrera, he avanzado mucho como artista, he trabajado mucho para ser una mejor versión de lo que soy, en todas las canciones van a verme mucho más estudiada al cantar, más comprometida con todo, y muy emocionada porque es un proyecto que tengo muy marcado en el corazón y lo estoy defendiendo con toda la fuerza, porque creo que lo merece, busco las oportunidades que se puedan para hacer que la gente se entere de que existe”, platicó.

A pocos meses de cumplir 10 años de carrera artística, Ana Victoria prepara un festejo especial para febrero del próximo año, en el que lanzará para todos sus fans, un libro de pasta dura de 50 hojas con fotos inéditas de estilo de vida y de lo que es ser una verdadera reina, “les estoy dando a mis fans material que no hay en ningún otro lado”, además anunció que se estrena como empresaria, ya que ha diseñado una colección de joyas que van de la mano con su propuesta musical y que se acercan a lo que es Ana Victoria como mujer.

Ana Victoria promocionará su disco “Reina de mi mundo” al lado de su madre Amanda Miguel, los días 17 y 18 de noviembre en Oakland, California, en Denver, Colorado y posteriormente en el interior de la República, posiblemente visite Cancún en enero.