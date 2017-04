Conoce la historia del cine alemán en Playa del Carmen

Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Como parte del Año Dual Alemania-México el Instituto Goethe ofrecerá esta semana el Seminario de Cine Alemán de carácter gratuito, y la convocatoria para los interesados cierra este martes de acuerdo a los organizadores.

“Este seminario es un pre cierre de las actividades que tenemos bajo el manto del Año Dual, en el que especialmente nosotros participamos con la gira de Cine y Sustentabilidad que iniciamos desde el año pasado y que concluirá en mayo, pero el Instituto Goethe nos facilitó el seminario que ya se ha dado en otras partes del país”, dijo Víctor Morillas, coordinador de El Cine Club.

Aunque es abierto para todo público, la selección de los asistentes debe pasar un filtro para garantizar la asistencia durante los tres días que dura el seminario, que incluye la proyección de dos películas, Alice in the cities de Win Wenders, y Who am I del director Baran bo Odar.

La ponencia correrá a cargo de Eloísa Suárez, integrante del Instituto Goethe, en un horario de 5 a 8 de la noche en el parque La Ceiba los días 26, 27 y 28, y los interesados tienen que escribir hoy y mañana a la fan page de Facebook de El Cine Club para postularse.

De acuerdo a Morillas, en el seminario se recorre la historia del cine alemán, sus propuestas cinematográficas que han sido tendencia a nivel mundial, y el nuevo cine germano.

Cabe apuntar que ambas proyecciones son para todo el público, es decir que se puede asistir a ellas pese a no estar inscritos en el seminario; el miércoles a las 8 de la noche se proyectará Alice in the cities, y el viernes a la misma hora Who am I.

A través del Año Dual Alemania-México El Cine Club exhibe desde noviembre pasado 33 filmes hechos en uno u otro país, y en breve se dará a conocer las actividades del cierre del programa que será en el mes de mayo.

La ponente del seminario, Eloísa Suárez, trabajó en Berlín para Raindance organizando cursos de cine, para la Berlinale y fue programadora en el Spanisches Filmfest Berlin (Festival de Cine Español de Berlín) del 2013 al 2015, y desde el 2014 es responsable de los ciclos del cineclub regular del Goethe-Institut Mexiko.