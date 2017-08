Antorchistas se manifiestan en Sedarpe por exclusión a programas (video)

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Cerca de mil antorchistas de la zona sur del Estado, marcharon y se manifestaron en las oficinas de la Sedarpe, porque no fueron incluidos en el programa de entrega de semillas.

Dimas Romero González, líder de los antorchitas en el Estado, manifestó que los programas están tomando tintes electorales, pues casualmente Pedro Pérez Díaz, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), benefició a campesinos de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

“Solo buscamos que se nos tome en cuenta, que seamos incluidos dentro de los programas que existen, no queremos programas a modo para Antorchistas, solo pedimos apoyo de los programas que existen, porque a últimas fechas se ha usado programas de la dependencia a modo tendencioso y electorero”, comentó el líder de los antorchistas.

Comentó que los apoyos que ha estado entregando la Sedarpe han sido en su mayoría para el beneficio de campesinos de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde precisamente existe el capital político de Pedro Pérez Díaz, titular de la dependencia mencionada.

“Se ve y se siente que no le importa lo que esté sucediendo en el campo, sino que se están preparando para la siguiente etapa política de los funcionarios”, dijo.

Indicó que el movimiento se debe a que cientos de campesinos quedaron fuera del programa de entrega de maíz mejorado, que a estas a ultimas ya no lo necesitan pues ya pasó la temporada pero si quieren dejar en claro a las autoridades de la Sedarpe, que no permitirán que vuelvan a no ser tomados en cuenta.

“Siempre existe una tendencia a excluir a los antorchistas, a impedir que la gente acceder a los programas; sin embargo el Movimiento Antorchistas tiene 43 años de experiencia en este tipo de luchas y nos han orillado a este tipo de conductas. Después de esta manifestación realizaremos una más numerosa y caso de que no nos hagan caso, entonces nos iremos a plantón. Si aún así nada, entonces tendremos que acudir directamente con el Gobernador del Estado”, dijo.

Los más de mil antorchistas, de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, se reunieron desde antes de las 9:00 de la mañana en el cruce de las avenidas Insurgentes con prolongación Héroes, donde niños y especialmente personas de la tercera edad, portaban sus clásicos banderines rojos en señal de ser del movimiento antorchista.

