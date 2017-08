Los millones de Borge

Con los pelos de punta por puritita indignación quedó más de un quintanarroense por el dato publicado en infinidad de medios de comunicación de que el repudiado ex gobernador Roberto Borge Angulo declaró un ingreso mensual de ¡250 millones de pesos!

El numerote, que representaría un ingreso anual del ex mandatario de alrededor de tres mil millones de pesos lo que lo colocaría en la lista de los 100 más ricos de México de un trancazo, sirvió para abonar al escándalo y atraer lectores, pero resultó ser falso.

Sí, como lo leen, esta información es falsa. Al parecer todo se derivó de un error de interpretación de un medio nacional que atribuyó este dato a la reportera panameña Adelita Coriat, quien habría lanzado al aire esta cantidad, cuando lo realmente declarado por el ex mandatario fueron 250 mil pesos mensuales. Una pequeña diferencia de tres ceros.

Seguramente también este número, que no es nada pequeño pero que palidece al compararlo con el saqueo multimillonario a las arcas estatales que se le atribuye a Roberto Borge, está maquillado, pues por lo visto el ex gobernador cuenta con cuantiosos recursos, pues ha trascendido, y ese dato si es muy real, que solo en los abogados que se encargan de su defensa jurídica está gastando unos 40 millones de pesos.

¿Cuánto dinero tiene Borge? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuántos negocios realizados al amparo del poder a través de prestanombres? ¿Cuántas cuentas en Suiza y en las Islas Caimán? En realidad, nadie lo sabe, pues mientras esa información no sea investigada y comprobada a cabalidad por las autoridades judiciales, esos millones siguen siendo fantasmales.

Y no será una tarea fácil. Aunque las arcas quintanarroenses sufrieron un adelgazamiento notable durante su gobierno y es evidente que miles de millones de pesos desaparecieron en una maraña de corrupción en este periodo, comprobarlo es otra cosa.

Con los recursos que otorga el poder, los gobernantes -y también acaudalados empresarios y familias de abolengo- contratan servicios de consultorías carísimas especializadas en disfrazar el destino del dinero y en “lavarlo” para que pueda ser usado por sus dueños a placer.

Por lo visto, el ex mandatario blindó bien sus recursos mal hábidos, ya que desde que dejó el poder hace diez meses aún no ha brincado información sobre cuentas con cifras de escándalo -véase el caso Granier, en Tabasco, cuya hija recibió depósitos en su cuenta personal por 3 mil millones de pesos- y lo único que han podido asegurar son los terrenos casi regalados que adjudicó a socios y familiares.

Pero el cuerpo del crimen sigue perdido, porque si los millones de Borge no aparecen, las penas no serán tan severas y la reparación al daño causado al erario prometida por el nuevo gobierno simplemente no ocurrirá.