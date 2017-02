Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Hernández es el apellido más común de los mexicanos, o al menos de los mayores de edad con derecho a voto. La frecuencia del apellido es tal que hay al menos 2 mil 762 mexicanos que se llaman exactamente igual: Juan Hernández Hernández.

El interactivo superior muestra los apellidos más frecuentes entre todas las personas que tienen derecho a votar y están registradas en el padrón, según recoge y publica el Instituto Nacional Electoral en su sitio web, actualizado a 31 de diciembre de 2016. De esos, casi 3.4 millones de mexicanos llevan por primer apellido de Hernández, y más de 3.4 millones lo llevan como segundo, de acuerdo con información del sitio El País.

En el mapa se puede consultar la relación completa, los 18 apellidos más comunes de cada estado y cuántas personas lo tienen, así como de qué rama familiar proviene el patronímico, si de materna o paterna.

En el conjunto del país, le siguen a Hernández los apellidos García, López, Martínez, González, Rodríguez, Pérez, Sánchez, Ramírez y Flores.

El estado con los apellidos más diferenciados del resto son los de Yucatán, donde proliferan nombres no castellanos como Chan, Pech, Canul, May o Canché. Es el único estado bañado por el mar Caribe en el que el apellido más heredado no es Hernández y el único en todo el país donde ese apellido no figura entre los 17 primeros. En cambio, el patronímico de los hijos de Hernando es el más usual en 14 de los 32 estados. Le sigue García, que encabeza las listas en otros siete. López se encuentra asentado en cinco; Martínez y Rodríguez en dos cada uno, y González y el citado Chan en otros dos (Campeche y Quintana Roo).

En la lista, el apellido García y los terminados en zeta, copan casi todas las posiciones. De los que no cumplen ese criterio, Valenzuela, Flores y Castro, además de los específicos de Yucatán, aparecen de manera preminente en el listado.

En la selección de los 18 primeros (en Yucatán, Sonora, Guanajuato solo se muestran 17), son 80 los apellidos que copan los primeros puestos. Algunos sólo figuran una vez en todo el país, como Amador (Baja California Sur, donde aparece en el puesto 17), Osuna (el decimosexto de Sinaloa) o Canul (el tercero más frecuente de Yucatán). El único apellido de más de una palabra es De la Cruz, el quinto del estado de Tabasco.

Los tres apellidos más comunes se repiten en el mismo orden en Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Lo mismo ocurre con Guerrero, Michoacán y Morelos; con Ciudad de México y Puebla; con Campeche y Quintana Roo, y con Coahuila y Zacatecas.