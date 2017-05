Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- Desorden y falta de certeza jurídica en concesiones de locales en el mercado Diana Laura Riojas de la colonia Colosio, estanca su reordenamiento, ya que será hasta el mes de julio que comiencen los trabajos de regularización de locatarios.

Según la dirección de Desarrollo Económico en Solidaridad, ningún negocio dentro del mercadito ha cumplido con los pagos correspondientes para la explotación de la concesión ante el ayuntamiento.

Belia Beltrán Aguilera, directora general de Desarrollo Económico de Solidaridad, informó que actualmente que hay un total de 259 locales y solo 124 están abiertos, por lo que continúan la revisión de expedientes y concesiones que se han otorgado.

“Primero me tienen que mostrar la concesión, los pagos que han hecho de la misma, si han hecho algún pago a la administración, porque creo que hasta la fecha no lo han hecho, porque hasta ahora no he encontrado ninguno. Para después nosotros ver, si están exigiendo nosotros ver en que se ha cumplido y nosotros que hemos recibido. Pero si la concesión no está pagada hay algo incongruente”, dijo la funcionaria.

La titular de la dependencia adelantó que el proceso de recuperación de locales a partir del mes de agosto, ya que se ha detectado que el 80% de los locatarios actuales son una tercera generación entre ventas y traspasos irregulares.

“Eso no ha atrasado bastante porque estamos analizando expediente por expediente, porque no está permitido dentro de la concesión y por ello se está solicitando. Según el reglamento municipal vigente para el mercado no está permitido ningún traspaso, venta o renta de estos espacios. Analizamos esto que es algo complejo, pero como todo lleva su tiempo y yo estimo a finales de agosto o septiembre a empezar con el diagnóstico ya definido”, dijo Beltrán Aguilera.

Por su parte, algunos de los locatarios del 'mercadito' municipal señalan que no están en contra de los pagos y de que se dé el necesario ordenamiento en sus instalaciones, si no que se sienten lastimados por lo que consideran abandono de parte de las autoridades locales en poco más de 6 meses de gobierno y al menos las 3 últimas administraciones del ayuntamiento de Solidaridad.

En general, además de los reclamos por la irregularidad del servicio de agua potable, la concesión misteriosa de los baños y la inseguridad de la parte superior del inmueble, exigen que se ponga un administrador de manera oficial y que brinden las medidas de seguridad y limpieza para su operación cotidiana.