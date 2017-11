Sector náutico recibe apoyo para renovar motores

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aunque no ha sido suficiente para todo el sector náutico, la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) logró acceder a créditos por 15 millones de pesos durante este año, que se usaron para renovar los motores de alrededor de 200 embarcaciones, los cuales son más amigables con el medio ambiente.

Miguel Ángel Ramírez Lara, representante de esa organización y también presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos y Náuticos de la Riviera, indicó que es uno de los logros que se han generado durante casi tres años de gestión con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero que consideró al náutico como un sector de alta producción.

“Sí tenemos un logro en este año, que fue que podemos acceder a estos créditos. La gestión la hizo la UGOCP para el beneficio de 200 integrantes de la Asociación, cada uno accedió a cerca de 80 mil pesos de apoyo que no es a fondo perdido, sino que se tendrá que pagar con una tasa de interés que en promedio es del 10%”, explicó Ramírez Lara.

La mayoría de los motores que se renovaron fueron de cuatro tiempos, con lo que dejaron atrás la motorización de dos tiempos; la diferencia entre uno y otro es que el primero es considerado más amigable con el medio ambiente al usar únicamente uno y no dos lubricantes como el segundo y con lo que produce menos humo.

“Es parte de lo que también buscamos, aportar nuestro grano de arena con las buenas o mejores prácticas de nuestra actividad que pregonamos como destino turístico”, presumió.

La UGOCP, aseguró, ha solicitado que adicional a los 15 millones para el sector náutico, haya más apoyo para el campo de productores de Quintana Roo, con financiamientos reales que les permita crecer y crear una cadena de consumo interno.

“En muchos años hemos esperado proyectos, y los ha habido, pero se generan tres o cinco proyectos para comunidades de 5 mil personas y no funcionan, no crece su economía y por eso la zona rural mantiene esta marginación y queremos que crezca con el financiamiento gubernamental que es más barato; no queremos que nos regalen nada, pero que sí haya apoyos reales para producir”, dijo.

Han pedido a la Financiera Nacional de Desarrollo que para el caso de los productores se den créditos con tasas de interés anual de 6.5% para mujeres y 7% para hombres, y esperan que para el 2018 se generen estos apoyos.