Siempre he creído que en un estado con las características de Quintana Roo, todos y cada uno de los artistas, creadores, defensores y promotores de la cultura debemos y tenemos la obligación de estar en una campaña permanente de creación de públicos. No solo enseñar a pintar, cantar, tocar un instrumento, bailar y demás, sino también hacer participar a todos de cualquier evento sin importar la disciplina que aprenden. Y me refiero específicamente a saber qué hacer en un museo, en una exposición, en un concierto, en la visita a las ruinas, saber de protocolos, vestimentas y todo lo que se requiera para un mayor disfrute de nuestra actividad. Por ello la Casa de Cultura de Cancún me ha invitado a que imparta un Taller de Apreciación Musical.

Este consiste en asistir a una clase semanal de dos horas en dos horarios distintos para así poder cubrir a más personas. Aprenderemos como poder disfrutar de un concierto de cualquier tipo de música ya sea en un teatro, auditorio o bien al aire libre. Conocer de qué instrumentos se forma un mariachi o que es un cuarteto de cuerdas hablando de música de concierto.Que es una sonata, una sinfonía, un concierto para solista y orquesta, un recital de fin de cursos y así tener un mayor conocimiento para el disfrute de los mismos. No importa si toco o no algún instrumento. Sabemos que en la música existen los melómanos y los ejecutantes y en ocasiones los melómanos saben más de todo esto que los mismos ejecutantes. Creo y estoy seguro que no debemos dejar pasar esta oportunidad que se está presentando. Desde que llegué a este destino he tenido la oportunidad de impartir esta clase en formatos de fin de semana, clases intensivas en periodos cortos y en formato semestral en alguna universidad; pero hasta ahora lo podré ofrecer al público abierto.

Este taller está pensado para adolescentes y adultos los jueves por la mañana o los sábados por la mañana, el que a usted mejor les acomode. Nos vamos a divertir mucho aprendiendo muchas cosas que van desde lo antes mencionado hasta historia de la música. No lo echen en saco roto y para ello la Casa de Cultura ofrece durante la primer semana de septiembre una clase muestra gratis en todos sus talleres. Ahí los esperamos. Hasta la próxima semana.