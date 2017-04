Benjamín Pat / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado aprobó la licencia temporal hasta por 60 días solicitada por Javier Zetina González, titular de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) de Quintana Roo.

“La Comisión aprueba la solicitud de licencia presentada por Javier Zetina González y determina que Manuel Palacio Herrera, Auditor Especial en Materia Financiera asuma la suplencia temporal”, destacó el dictamen que será turnado al pleno.

La suplencia por parte del auditor especial fue sustentada en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y el numeral 66 del Reglamento Interior de la Aseqroo.

La solicitud de licencia temporal fue presentada con fecha de 30 de marzo de 2017, y fue aprobada anoche en la Comisión. Javier Zetina González, argumentó en su oportunidad que tras haber presentado su renuncia con carácter de irrevocable, había realizado planes personales.

“En atención a la determinación de la XV Legislatura 29 de marzo de 2017, respecto a la no aceptación de mi renuncia presentada el 15 de marzo, no es mi intención alternar el proceso de recepción de las cuentas públicas, por lo que me permito solicitar licencia al cargo de la auditoría hasta 60 días naturales”, mencionó la carta.

Según el numeral 66 del Reglamento Interior de la Aseqroo, las ausencias temporales serán suplidas por los auditores especiales, en primera instancia por de Materia Financiera, en segunda instancia por el de Materia de Obra Pública y finalmente por el Auditor Especial en Materia de Desempeño.

La entrada en funciones del Auditor Superior Suplente únicamente será en caso de ausencia definitiva.