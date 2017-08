Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Varios árboles ubicados en el camellón central del kilómetro cero, justo donde inicia el bulevar Kukulcan, están marcados con un círculo rojo y un número al centro, que indica su posible tala, poda o remoción de la zona, pues Fonatur planea ubicar ahí un parque público.

Jeannina Medrano, directora del área de Ecología Municipal, aseguró que cualquier trabajo que se realice en torno a los árboles de la ciudad, aun en la zona de hoteles, deben informarse al departamento que encabeza y obtener los permisos correspondientes.

También te puede interesar: Efecto Trump afecta las frecuencias de Volaris

“Hasta ahora nadie se ha acercado a Ecología para informar o pedir permiso para tala o poda de las especies que están en esa zona”.

En mayo pasado Fonatur anunció la construcción de un parque público en esa zona, que actualmente es usada por deportistas para realizar ejercicios, por agrupaciones para realizar rutinas de estiramientos o para lectura y recreación.

La zona arbolada del camellón crea el ambiente idóneo para las actividades al aire libre que ven amenazado el entorno con la reducción de la sombra natural.

Con base a la explicación que proporcionó Fonatur el día del anuncio y del que ya no ha proporcionado mayor información, en espera del anuncio formal, en la zona habrán áreas similares a las que tiene el Parque Público en Playa Langosta, poco invasivas pero con espacios para ejercitarse y juegos infantiles mejorados.

Debido a la secrecia con que está manejando la obra, asociaciones civiles que apoyan la defensa de los espacios públicos, como Asociación Civil ‘Identidad Histórica y Cultural de Cancún’ encabezada por Tiziana Roma Barrera, están dispuestas a evitar que haya afectaciones a los árboles.

“Fonatur está acostumbrado a talar árboles, si ya están marcados es porque los van a quitar no a remover, por eso no creo que Ecología no haya dado el permiso para que lo hagan, pero no lo vamos a permitir”

Roma Barrera aseguró que estarán pendientes de cualquier cambio en ese punto del bulevar Kukulcan para impedir que afecten el área pública como lo hacen en el kilómetro 3.5 con la ciclopista invadida por las obras del hotel Temptation.