Pérdida de arenales divide opiniones en afectación turística

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Para los prestadores de servicios turísticos de la zona de playas la erosión que se volvió permanente en la zona centro sí ha afectado la imagen turística, pero esa visión no es compartida por las autoridades que aseguraron que no hay disminución turística debido a que el destino tiene complementos al concepto de sol y playa que lo hacen atractivo.

“Sí escuchamos de los turistas que se quejan de que no hay playas. Aunque aquí en El Recodo no es una zona donde la gente se siente a ver el mar sino que solo transitan caminando, pero les causa pesar que vienen a la playa y no ver playa en algunas zonas”, lamentó José Gómez Burgos, secretario de la Cooperativa Turística del Mar Caribe.