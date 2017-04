Extranjera recibe insultos y humillaciones por personal migratorio

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- A la argentina Gabriela Lourdes Orza, que llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún el pasado 26 de abril, en un vuelo de Copa Airlines, procedente de Buenos Aires, le fue negada la entrada a este destino vacacional y al país, por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), por no cumplir los requisitos para ingresar a México. Su pareja sentimental, Alejandro Guerrero Flores, denunció que personal migratorio maltrató, vejó e insultó a la extranjera.

Guerrero Flores informó que el día mencionado, acudió al aeropuerto y a ver que no salía, se dirigió a los agentes del INM para preguntar por su pareja, y le respondieron que no podía verla ni hablar con ella y que le había sido negada la entrada al país.

Detalló que eran varios agentes de migración los que estaban a cargo de la situación, sin embargo, sólo Erick Rivera se identificó, quien al igual que los demás tuvo una actitud prepotente, pese a que Guerrero Flores les explicó en varias ocasiones que desde hace horas esperaba a su pareja, ya que el vuelo llegó con retraso a Cancún.

Guerrero Flores consideró que en definitiva los derechos humanos y legales de su pareja fueron violentados, pues la mantuvieron incomunicada por 14 horas, encerrada en una zona de detención en donde pasó la noche del 26 de abril sin poder dormir, pues sólo le dieron una colchoneta para que se acostara en el piso y sin saber exactamente qué pasaría con su situación migratoria, ya que no le permitían hablar con nadie.

Fue hasta las cuatro de la tarde del 27 de abril que Alejandro Guerrero pudo hablar con ella y convencerla de que tomara un vuelo de regreso a Argentina tal y como lo habían dispuesto los agentes de migración, ya que por el momento no había otra cosa por hacer.

Señaló que una vez que pudo hablar con su pareja, ella le contó la serie de vejaciones y maltratos de las que fue víctima por parte de los agentes de migración, por lo que estaba muy asustada y angustiada al no saber nada de él ni poder comunicarse con nadie para informarles de su situación.

Guerrero Flores comentó que los agentes de migración le informaron que la supuesta razón por la que no pudo ingresar a México es porque tuvo inconsistencias (no se sabe si en su formato de ingreso o en un interrogatorio) y que no cumplía con los requisitos para ingresar al país, ya que sólo traía 90 dólares para un periodo de tres meses, sin embargo, él les informó que se haría cargo de sus gastos durante toda su estancia.

Insultos y humillación

Añadió que no conforme con humillarla e insultarla, los agentes de migración le abrieron sus maletas y le robaron algunas de sus pertenencias, como alhajas y lentes, entre otras cosas.

Guerrero Flores señaló que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional de Migración y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal, pues dijo que ningún extranjero que desee ingresar a México se merece este trato inhumano

Se buscó la versión del Instituto Nacional de Migración, pero no respondió hasta el momento.