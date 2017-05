Ofertan llamativas artesanías en Las Palapas (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Artesanos de al menos 20 estados de México, ofrecen sus productos artesanales en la ciudad, en el Pabellón Nacional Artesanal Cancún 2017, con sede en el parque de Las Palapas con sede en Cancún Quintana Roo, todos estos son elaborados con diferentes productos, desde madera, henequén, vidrio, elementos extraídos desde la naturaleza, entre otros.

La exposición de artesanías fue organizada por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la colaboración en la entidad del Gobierno del Estado, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), y Ayuntamiento de Benito Juárez.

Los productos que se ofertan en la feria que concluye el próximo domingo, incluyen materias primas como barro negro, plata, hilo de henequén, barro, cristal, vidrio, conchas de mar, manta, algodón, piedras, cuarzo, piel, entre otros elementos que se pueden encontrar en la naturaleza.

“Nosotros traemos juguetes artesanales hechos con madera, los que más representan a mi lugar de origen y mi país, al menos por lo que sé, uno de los productos que yo hago (el trompo), es de origen nacional, aquí en el stand los hago con el torno, en mi caso yo enseñé a mi papá a hacerlo”, comentó Ezequiel Olivares López, representante del Estado de México.

Estados como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, son algunas de las entidades que participan en el evento, al que fueron convocados por el Fonart.

En relación a las ventas que han tenido, los artesanos han señalado que no han tenido la respuesta que esperaban, pues están por debajo de lo pactado cuando el Fonart les promovió el evento, asegurando que esto se debe a la falta de difusión en medios de comunicación que ha tenido el evento.

“Pese a que los productos en general son accesibles, no hemos tenido la respuesta que esperamos, en mi caso he bajado el precio hasta 400 pesos en algunos casos, y aun así no hemos tenido los resultados proyectados, esperamos que en este fin de semana nos levantemos, ya que es el último en esta ciudad”, comentó María Teresa Carrillo Manzanilla, representante de Yucatán, originaria de Mérida, y que vende ropa típica de la región (guayaberas).

