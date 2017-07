La artista Triana Perera presenta su 'Dualidad natural'

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Ayer se presentó la exposición pictórica “Dualidad natural”, de la artista visual Triana Parera, en el hotel Four Point By Sheraton, ante la presencia de varias decenas de personas que arribaron al lugar para deleitar sus pupilas con el trabajo de la talentosa pintora, quien trabajó durante varias semanas para presentar 10 piezas con mucho color.

En esta colección la artista compartió su interpretación personal de la vegetación característica de la Península de Yucatán, y nombró cada cuadro con dimensiones de uno por un metro con su nombre científico, tales como “Hedera Helix”, “Bombacopsis Quinata”, “Gossypium”, “Nucífera”, “Mammea”, “Labiata”, “Rhizophora”, “Juglandaceae”, “Musa x Paradisiaca” y “Arecaceae”.

También te puede interesar: 'Root Beer', una obra que plasma la realidad de ser joven

En entrevista exclusiva con esta casa editorial, dijo sentirse muy contenta de lo que se logró en las paredes del hotel en mención y que esperaba que la gente lo disfrutara tanto como ella.

“Me siento muy bien, tranquila, creo que quedó muy bien el montaje, me gusta bastante como se ven todos los colores en este espacio, espero que muchas personas vengan a disfrutar de las obras que estarán expuestas un mes aquí en el hotel, todos son bienvenidos, cuando puedan dense una vuelta por aquí”, expresó la entrevistada.

Durante la inauguración personalidades como María Herrera, galerista y directora de Mandarina Art Gallery; Maricarmen Rodríguez y Antonio Uribe, de Divertimento, Taller de Artes Visuales, y Manuel García Jurado, director de cultura de la zona norte del estado de Quintana Roo, acompañaron a la artista, quien dio una singular bienvenida a toda la asistencia.

“Hola a todos mucho gusto de conocerlos, me complace mucho que estén aquí, me pone muy nerviosa hablar en público pero pues no quiero darles una explicación de que trata esta exposición ni nada parecido, lo que se me antoja más es que cada quien perciba lo que quiera y que le dé el significado que guste, porque al fin y al cabo todos vivimos en Cancún y creo que eso ha sido un poco la inspiración de esta serie, esta es mi visión, lo quise representar de esta manera exagerándolo un poco en cuanto a color pero bueno, espero que les guste”, comentó.