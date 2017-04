Agencia

PLAYA DEL CARMEN.- "Estoy totalmente perdida. Es hija única y soy madre soltera. Pido justicia y el cuerpo de mi hija", indicó esta mañana, entre lágrimas de desesperación, Poli, la madre de Vanesa N, la joven argentina de 28 años, que apareció asesinada en Playa del Carmen.

"Ella se fue buscando un buen futuro y en el lugar que eligió encontró la muerte", agregó la mujer, que tras un par de frases se volvió a meter en su casa del barrio de Flores, donde es acompañada por un reducido grupo de familiares. Al pasar volvió a defender a Francisco, el novio de su hija, hasta el momento único detenido por la policía mexicana. "Él no la mató", aseguró.

De acuerdo con el portal El Clarín, la joven argentina fue encontrada asesinada en el interior de una caja dentro de la casa que alquilaba y por el hecho, la familia sospecha de un joven al que le habían rentado parte de la propiedad.

La Fiscalía General de Estado de Quintana Roo, informó que el crimen fue descubierto el martes, alrededor de las 10:30 horas, cuando las autoridades policiales recibieron el reporte de que se había hallado un cadáver en un domicilio de colonia Colosio, uno de los barrios de la ciudad.

La víctima fue identificada como Cinthia Vanesa N, cuyo cuerpo se encontraba en el interior de una caja de cartón en posición fetal y fue reconocida por su pareja en la propia casa, situada en calle 48, entre avenidas 10 y 15.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía mexicana, personal de Servicios Periciales trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas del deceso, aunque una prima de la joven llamada Carolina, afirmó al canal C5N que, según le informaron a la familia, murió por "estrangulamiento".

En tanto, agentes de la Policía ministerial continuaban con la investigación para recabar datos que determinen la identidad de los implicados en este hecho, aunque hasta ayer no se había informado oficialmente de detenidos por el caso, si bien, la familia informó que el novio de la joven permanece demorado e incomunicado.

Inquilino sospechoso

La prima de la víctima relató que la mujer estaba viviendo en Playa del Carmen desde hace un año con su novio, Francisco, que trabajaba en el hotel y resort Reef Playacar como encargada de animación durante el día y babysitter por la noche, y que ambos habían alquilado hace cuatro meses una casa.

"Este fin de semana (por el sábado 22) le dieron hospedaje a un chico mexicano a través de una plataforma o un amigo conocido. El (por Francisco) la estaba intentando llamar y no la encontraba, no sé cómo hizo para entrar y vio una caja de cartón y la encontró ahí adentro", contó la joven, que señaló que en principio la entrada no estaba forzada.

Según medios mexicanos, la caja estaba en un patio de la vivienda donde la pareja guardaba algunas pertenencias y el crimen trató de ser ocultado por la Policía Municipal de Solidaridad, debido a que hubo una veintena de asesinatos sin detenidos, en lo que va del año.

De acuerdo con la versión de la familiar, tras el hallazgo del cuerpo, este chico mexicano desapareció y falta en la casa el dinero de ellos, documentos y la mochila que tenía su prima con elementos personales.

"Sospechamos que fue este chico al que le habían dado alojamiento hacía dos días", afirmó la joven al ser consultada sobre quien pudo haber matado a su prima y sostuvo que el novio había discutido con él "porque lo encontró con una persona que no estaba invitada" a la casa.

La chica recordó que habló con su prima por última vez el lunes por la tarde y vio que se conectó por última vez a Whatsapp el mismo día alrededor de las 20 horas, por lo que se estima que el crimen se cometió entre la noche del lunes y la mañana del martes.

Afirmó que como el novio de Vanesa fue quien encontró el cuerpo y llamó a la Policía, "se lo llevaron detenido, está incomunicado y los padres de él están viajando para allá", pero esta situación no fue confirmada por los investigadores.

La pareja, se había conocido en un viaje a Perú y luego decidieron ir México, donde finalmente se quedaron a trabajar y vivir. De acuerdo con su perfil de Facebook, Vanesa había viajado previamente por distintos países de Latinoamérica y por Europa, hasta que comenzó a trabajar en Playa del Carmen, donde habitualmente se tomaba fotos.

A raíz del crimen, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el delito de homicidio.