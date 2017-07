Sociedad Organizada de Socorristas, en polémica por extorsión

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- El cobro de supuestas multas e infracciones, así como amenazas, extorsiones y hasta agresiones son algunas de los señalamientos que habitantes de la ribera del Río Hondo hacen en contra de integrantes de la Asociación Civil Sociedad Organizada de Socorristas (SOS).

Etelvina Guerrero Cabrera, una víctima denunció públicamente que un grupo de personas, a bordo de motos y vehículos particulares con logos de la agrupación están usurpando el trabajo de Policías Estatales y Agentes de Tránsito, montando supuestos retenes donde detienen los vehículos y piden documentación de la unidad como del conductor.

“En Rojo Gómez en Pucté y Cacao todo el tiempo se plantan y ya ni piden nada, luego, luego te buscan un pretexto para estarte pidiendo dinero. Yo sin saber y por la prisa, me sacaron 500 pesos por no llevar mi licencia”, afirmó.

José Méndez Laines, secretario General de la Delegación de la Comisión Nacional de Emergencias coincidió al manifestar que los integrantes de la agrupación SOS se han desviado del “camino” y ahora representan “un peligro” para la sociedad en general.

“La Asociación Civil está comandada por Carlos Alberto Cardozo Gosgalla, y ya se volvieron una amenaza, pues se toman atribuciones que no les competen. Su función, al igual que la de nosotros era la de brindar auxilio de emergencia y rescate a personal en algún accidente o contingencia, pero no tenemos nada que ver con multas no cosas de tránsito”.

Consideró que lo más grave es que utilizan frecuencias de radio-comunicación de uso exclusivo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Méndez Laines hizo un llamado a las autoridades de seguridad en general para que hagan inspecciones en la ribera del río Hondo en todas las Asociaciones y agrupaciones que existen y en su caso finquen responsabilidades en contra de quienes no están cumpliendo con sus funciones, o en su caso, se toman atribuciones que no les corresponden.

No fue posible localizar al representante de la agrupación SOS, Cardozo Gosgalla, y los jóvenes en su mayoría, quienes fueron interceptados en un supuesto retén se mostraron agresivos y no proporcionaron ningún dato.