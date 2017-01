Por Rafael R. Deustúa

Luego de que “Warcraft” no convenció a muchos, “Assassin's Creed” era la candidata a romper la maldición que pesa sobre las películas basadas en videojuegos. La esperanza se basaba en un reparto fuerte, con nominados y ganadores del Oscar, un director aclamado por la crítica y un presupuesto digno, sin embargo perdió tratando de explicar un mal libreto.

Cal Lynch despierta, en lo que parece un hospital, tras ser ejecutado por homicidio. Una misteriosa organización simuló su muerte y lo reclutó para tener acceso a su ADN, que guarda los recuerdos de sus ancestros, uno de los cuales fue miembro de una organización de asesinos y murió guardando un secreto que los captores de Cal desean. Para acceder al recuerdo él debe “revivir” esas memorias.

También te puede interesar: Animales nocturnos, demasiada belleza

El libreto del videojuego era vago, pero suficiente para justificarlo; los productores de la película decidieron escribir su propia historia, que es más ilógica que vaga, e insuficiente.

Otro problema es el enfoque de los productores, entre ellos el actor Michael Fassbender, quienes parece que deseaban dar dramatismo y profundidad con el director Justin Kurzel. El problema es que con una historia donde un gremio de asesinos protege la manzana de adán de los templarios no había drama posible y no optaron por una combinación de humor y acción que pudo funcionar mejor -a las películas domingueras no les pides coherencia.

Para colmo, al principio de la película aparece un texto explicando el universo donde se desarrolla la trama... pero en vez de aprovecharlo para partir de ahí y pasar a la acción, al menos la primera mitad del filme se dedica a explicar ése texto explicatorio.

El talento actoral de Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson y Charlotte Rampling, entre otros, es desperdiciado en roles insustanciales.

Visualmente el filme tiene algunos grandes momentos, una fotografía interesante y algunas secuencias de acción meritorias, pero en una era de efectos especiales y filmes de acción, no resulta suficiente para que el filme sobresalga.

Ahora bien, si va sin grandes expectativas, es un filme entretenido, pero que bien puede esperar para verse en televisión.