Agencias online no le temen a los ataques cibérneticos

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las agencias de viajes en línea cuentan con antivirus de gran calidad que pueden detectar ataques cibernéticos, comentó Eduardo Paniagua Morales, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina (Copal), quien agregó que dentro de sus gastos de operación contemplan un presupuesto para antivirus, que depende de la cantidad de máquinas y la plataforma que utilicen.

El pasado viernes el mundo experimentó la ira de un ciberataque coordinado con un virus ransomeware conocido como “WannaCry”. En varios países una gran cantidad de instituciones públicas y privadas se paralizaran la mayor parte del día, y el resto del mundo retrocediera en estado de shock.

También te puede interesar: ¿Te casas por lo civil? Mira los requisitos que vas a necesitar

Lo anterior dio pie a que las empresas verificarán sus antivirus.

“Nuestro departamento de sistemas tiene contratados buenos antivirus, y si uno tiene un antivirus no hay mucha afectación, porque se detecta de manera inmediata y se manda a lo que ellos (los ingenieros en informática) le llaman invernadero; que yo tenga conocimiento de alguna agencia que haya tenido alguna afectación grave, no hay ninguna”, señaló.

Páginas no autorizadas

Paniagua Morales dijo que en su agencia en particular hicieron la actualización de los antivirus, y mencionó que el problema puede ser para las personas que no cuenta con un antivirus o se meten en páginas no autorizadas y descargas archivos que pueden estar infectados, de ahí la importancia de tener un sistema de protección en sus equipos.

“Nosotros nos enteramos de la noticia, y revisamos nuestros sistemas y checamos licencias de los antivirus; la recomendación para todos es que hay que comprar los antivirus para mantener la buena salud de nuestros sistemas; en nuestro caso es parte ya del gasto operativo de las agencias de viajes y de muchas empresas”, comentó.

En cuanto al monto de inversión de un antivirus dijo que depende de la cantidad de máquinas, “en nuestra agencia nos costó 40 mil pesos; el tipo de antivirus depende de cada sistema porque son diferentes, el nuestro, por ejemplo, está hecho base a la actividad, es el ingeniero de sistemas el que debe de indicar cuales el indicado”, finalizó.