Atlante Vs. América, ¿quién ganará?

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El partido América contra Atlante es este jueves 22 de junio a las ocho de la noche en el estadio Andrés Quintana Roo.

La afición americanista espera impaciente el partido y el pronóstico es ver el estadio Olímpico lleno, algo no visto desde 2014 con seis temporadas en Liga de Ascenso, informó en un boletín el Atlante.

“Jugar ante el América siempre será motivante, es un partido que no importa que sea amistoso lo queremos ganar y demostrarle a la afición que Atlante viene con la determinación de ser campeón y regresar al máximo circuito” así lo expresa Carlos Cauich el delantero cancunense del cuadro azulgrana.

Con 15 goles anotados desde su llegada al Atlante en la Copa Mx 2015, cinco en la Apertura 2016 cuando fue nombrado la revelación de la Liga de Ascenso, “la llegada del profe Gutiérrez me tiene emocionado, le gusta trabajar con jóvenes, su estilo de juego me gusta y su título de campeón del mundo me hace soñar en ser campeón y ascender a Primera División” comenta Cauich.

Del partido ante América indico que está emocionado y que espera una buena actuación en lo personal así como del equipo “es una buena oportunidad para que la afición vea lo que será y como juega su nuevo equipo, estamos motivados y ansiosos de que arranque el partido”, para finalizar sentenció “saldremos a ganar”.