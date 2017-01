Rubi Velázquez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con gafas de sol y casco de protección llegó a Cancún este lunes, Mario Dávalos Romero, atleta con discapacidad que recorre el país a bordo de una bicicleta adaptada y diseñada por él, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía que todas las metas pueden alcanzarse y que no hay límites para nadie; regulares o con discapacidad.

Este es su recorrido número 13 alrededor de la República y aún falta muchos más, ya que a sus 48 años, Mario considera que la experiencia vivida, es la que lo impulsa a seguir probándose a sí mismo y cumpliendo retos.

También te puede interesar: Recorre México en silla de ruedas para generar conciencia

En esta ocasión, Quintana Roo es parte de los estados visitados durante el cuarto mes de trayecto, sin embargo, la meta es de 12 meses de viaje, 24 estados transitados y 13 mil kilómetros recorridos, de modo que para él, aún hay mucha gente por conocer, muchos corazones a quienes tocar y muchas enseñanzas por compartir.

“De estos viajes y de la vida he aprendido mucho, es curioso que de todo le echamos la culpa a la autoridad o alguien más, pero la sociedad también debe hacerse responsable, el cambio empieza por cada uno de los ciudadanos, de qué sirve que haya rampas y baños para personas con discapacidad, si los mismos ciudadanos los obstruyen o destruyen, la gente debe empezar por respetar a todos por igual y después exigir”.

La discapacidad motriz que presenta Mario es parte de las secuelas que dejó la poliomielitis en su organismo, desde los tres meses de nacido, pero a pesar de no poder mover sus piernas, él desde los 10 años corría a caballo, nadaba en aguas abiertas y corría en silla de ruedas, actividades que lo llevaron a ganar 48 medallas de oro, plata y bronce, representando a su estado natal Veracruz, en los Juegos Paralímpicos Nacionales, de 1982 a 1988.

“Si me preguntaran ¿quisieras caminar un día? o ¿quisieras que la tecnología haga algo para que camines?, les diría que no, yo soy feliz así, yo diseñé mi bici y si quiero podría diseñar algo para caminar porque no hay límites, pero así son feliz y así he hecho muchas cosas, y he conocido muchos lugares, tal vez con piernas nunca lo hubiera logrado”.

Es radicado en Monterrey, Nuevo León, comentó que en esta ocasión eligió Sinaloa para dar el banderazo de salida a su proyecto el pasado 5 de septiembre y que el cierre se llevará a cabo en los Cabos, sin embargo, permanecerá el Cancún hasta este miércoles, disfrutando de sus maravillas y transmitiendo su mensaje de “cero complejos y luchar por alcanzar los sueños”.

(Foto y video: Sergio Orozco)