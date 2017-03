Atrae ombudsman caso Castañares

Alejandra Carrión / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) intervendrá en el caso del trabajador humillado de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) por Carmen Castañares Márquez, directora de Recursos Humanos de la dependencia, en caso de corroborarse que el audio corresponde a ella.

El ombudsman, Harley Sosa Guillen, indicó que el audio que circula en redes sociales es una clara violación a los derechos humanos e invitó al trabajador para acudir hasta la Cdheqroo para interponer su queja.

Lamentó la conducta de la funcionaria y advirtió que abrirán de oficio la queja, confiando que el agraviado se acerque a la Comisión y ratifique la queja.

“Es un hecho lamentable, vamos a corroborar que se trate de la directora de Recursos Humanos, pero en caso de que se trate de esta persona, vamos a intervenir porque ninguna persona, ningún servidor público puede dar un trato indigno, es un derecho humano, una condición que deben de tener todos sobre el buen trato hacia un subordinado”, resaltó.

Audio de la Directora: Directora de la SEyC humilla a trabajador

Indicó que existen vías para llamarle la atención a cualquier persona, pero nunca con gritos o bajo amenazas. Por su parte, Marisol Alamilla Betancourt, titular la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC), dijo que no puede iniciar una investigación respecto a la humillación que hizo la directora de Recursos Humanos, porque hasta el momento no tienen una queja oficial por parte de algún trabajador.

“No tengo ninguna notificación al respecto aunque tengo conocimiento del caso. No me consta...Pero si me lo comprueban, podemos proceder”.

El pasado jueves, circuló en redes sociales un audio donde supuestamente Carmen Castañares Márquez humilla y discrimina a uno de los trabajadores de su área por una mala posición al sentarse.