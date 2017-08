Atrapados en el tráfico

Para aquellos que vivimos en destinos turísticos, las temporadas altas representan una buena oportunidad para encerrarnos en casa, evitar zonas de alto flujo de turistas e hibernar en lo que los demás disfrutan nuestros paraísos.

Pero, cuando nos toca salir de nuestra cueva para atender alguna reunión de trabajo, ya sea en la zona hotelera de Cancún, en Playa del Carmen o en la zona turística de Tulum, un “Déjà vu” se apodera de nosotros y nos hace recordar nuestras infelices vidas en las grandes ciudades desde donde migramos muchos de nosotros. No quiero imaginar lo que eso significa para quienes llegaron a estos destinos hace 30 o 40 años o nacieron aquí… Debe ser un infierno.

Tenía mucho tiempo que no tenía que cruzar Playa del Carmen en el mes de agosto… De verdad quedé impresionado luego de pasar 15 minutos para cruzar el semáforo que está bajando los puentes de la ciudad, y he oído historias más terroríficas al respecto. Y es interesante, porque justamente estos segundos pisos se hicieron para evitar el tráfico y poder mejorar la calidad de vida de pobladores, y el disfrute de los turistas. ¿O no?

Pues pareciera que no; parece que la razón de hacer estas obras monumentales es para invitarnos a tener más autos, a viajar cada vez más solos, para tener como meta saturar nuestras calles y carreteras.

Creo que a la planeación turística siempre se le olvida el tema de movilidad; y es que Quintana Roo está al borde del colapso en esta materia; ya sea en las ciudades, zonas hoteleras, carreteras, pasos a desnivel, la cantidad de transporte tradicional cada vez es mayor, y la respuesta en materia de soluciones a la movilidad es inversamente proporcional al crecimiento… Es decir, casi nula.

No hablaré de lo que la concentración de unidades de transporte representa en materia de pérdida de productividad, en cuestión de emisiones de bióxido de carbono, en insatisfacción del turista que llega perder sus vuelos por los estancamientos vehiculares (a lo que abonan los retenes, por cierto), ni a la frustración de llegar tarde a reuniones de trabajo.

Hablaré de competitividad; a Quintana Roo le urgen soluciones innovadoras, pensar en futuro y no en pasado, cambiar la dinámica de transportación, pensar en sistemas híbridos, mejores ciclopistas, transporte lagunar, un tren de alta velocidad… ¡Algo! Siempre he pensado que, desde el punto de la oferta turística, hemos sido líderes en materia de conceptos, en materia de nuevos productos, en materia de soluciones hacia el interior de nuestras empresas.

¿Pero hacia afuera? Hoy platicaba con un muy buen amigo con el que coincidíamos que no sirve de mucho tener el mejor hotel, el mejor parque o el mejor tour, si los temas de ciudad (incluyendo movilidad) no están resueltos.

Se que es un tema complejo porque hay un sector que vive precisamente del transporte y el traslado de pasajeros, pero incluso ellos, si pensaran en futuro e innovación, podrían ser los primeros en proponer cambios radicales y realizar inversiones en el modo en cómo nos transportamos; de lo contrario, pasará como en otros sitios donde la inacción choca con la tendencia, y se quedan excluidos.

¿Qué pasa si las empresas nos motivan y dan incentivos por hacer carpooling? ¿Si pensamos en ciudades y sitios turísticos para ciclistas? ¿Si el gobierno impone tasas más altas por uso de automóvil? ¿Si como destinos, invertimos en un tren de alta velocidad para recorrer nuestros destinos? ¿Si repensamos el acceso y uso de la carretera costera a Tulum? Si hacemos algo…

Les recomiendo echar un ojo al proyecto Seemore, de la Unión Europea, un buen referente en el tema de turismo y movilidad. Por lo pronto, seguiré proponiendo reuniones virtuales o aplazando compromisos hasta que llegue de nuevo la temporada baja… Si es que, a destinos tan exitosos como los nuestros, les llega algún día.