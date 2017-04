Claudia Olavarría / SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El próximo lunes podría quedar vacía la silla de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), toda vez que Javier Zetina González, titular de la misma hasta las 24 horas de ayer, de acuerdo a la renuncia presentada el pasado 15 de marzo con carácter de irrevocable, el fin de semana evaluará la negativa de la XV Legislatura de aceptarla.

En su último día al frente de la Aseqroo, Javier Zetina González recibió las cuentas públicas de los entes auditables del estado, entre ellos recibió personalmente al primer abogado del estado, Miguel Angel Cen Pech, quien entregó la que corresponde a la Fiscalía General de Quintana Roo, así como de la Secretaría de Educación y Cultura, y la del Ayuntamiento de Isla Mujeres.

“He estado en la oficina y aquí estaré hasta el último minuto y luego a revisar lo que jurídicamente proceda, de todas maneras estaré pendiente, porque independientemente de que ya no esté en funciones tendré que entregar a alguien, si es que ya no voy a seguir en funciones”, explicó.

El 29 de marzo el Congreso del Estado determinó de forma unánime no aceptar la renuncia presentada por Zetina González hace dos semanas.

Se argumentó que habría un conflicto y atraso en las actividades de la Aseqroo, por la recepción de las cuentas públicas, ya que la revisión se empalmaría con la entrega recepción de la dependencia.

El abogado laboral Anastacio Bautista señala que si Zetina González ya presentó su renuncia, y no se la aceptaron, puede no presentarse a laborar, y lo único que pasaría es que le levanten un acta y nombrar una suplencia, que recae en Hugo Favio Bonilla Iglesias, ex director de Ingresos en la pasada administración y ex director de Ingresos Coordinados y Cobranza con el alcalde Remberto Estrada. Hasta el momento no hay impedimento legal para que Bonilla asuma el cargo.