Crece el autoempleo en Cancún (video)

Jazmín Ramos/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El escenario: calles, cruceros, parques, plazas e incluso el transporte público. Algunos los consideran artistas urbanos, otros despectivamente los llaman vagos; pero lo cierto, es que fue la única forma que encontraron para ganarse la vida.

Payasos, traga-fuegos, malabaristas, estatuas vivientes, botargas, cantantes y pintores; tienen que hacer el circo, la maroma y el teatro a cambio de unas cuantas monedas; que se traducen hasta en unos 500 pesos diarios.

El trabajo a ras de la cinta asfáltica o en los camiones urbanos, forma parte del autoempleo y se considera, según las autoridades laborales, como parte de la economía informal.

De hecho, en el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) 5 de cada 10 mexicanos forman parte de la informalidad y en Quintana Roo derivado de la constante migración por la industria turística, es un fenómeno que va al alza.

A este sector pertenece el payaso “Zoquetín” (Raúl Castro Mendoza) originario de Torreón, Coahuila, quien llegó a Cancún hace 11 años y al no encontrar trabajo en el mercado laboral, decidió auto-emplearse aprovechando su facilidad para hacer reír.

Castro Mendoza, asegura no sentir vergüenza por trazar en su rostro líneas que lo convierten en payaso, porque es una actividad honrada que le permite sostener a su esposa e hija.

“Cuando llegué a Cancún venía con otra idea, fue difícil encontrar trabajo, porque solo estudié hasta la secundaria, entonces la necesidad me llevó al payaso, que es muy noble, porque me da la satisfacción de hacer reír a la gente y a cambio de ello me recompensan con una moneda”.

Aseguró que de payaso puede ganar si bien le va, entre 400 o 500 pesos al día, mientras que en otros trabajos apenas el salario mínimo.

Al payaso “Zoquetín” se le suman miles de historias de quienes llegaron al Caribe mexicano en busca de una mejor calidad de vida atraídos por ser la región que más genera empleos a nivel nacional; sin embargo, requieren mano de obra calificada y las plazas operativas tienden a la eventualidad, las cuales no pasan de los dos salarios mínimos.

Al respecto, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Enoel Pérez Cortez, refirió que el subempleo y el autoempleo es una problemática social que no es privativa de México, sino un fenómeno que se da en todos los países en vías de desarrollo y tiene su origen en la falta de oportunidades laborales para quienes no concluyeron los estudios básicos.

Refirió que de cada 10 migrantes que llegan a Cancún en busca de empleo 6 solo cuentan con primaria concluida, quienes generalmente provienen de los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Mérida, por lo tanto difícilmente encuentran un trabajo bien remunerado.

“En las ferias de empleo, se suelen ofertar unas 11 mil vacantes, pero solo el 25% logran contratación, debido a que se requiere de un recurso humano más calificado, de ahí que aquellos que no encuentran oportunidades buscan la forma de cómo sostenerse y caen en la informalidad”.

Otro fenómeno que se da en Quintana Roo, sobre todo en la Zona Norte del estado, es la población flotante, aquella que solo llega por ciertos períodos del año y después regresa a sus lugares de origen, estos migrantes generalmente se dedican al ambulantaje o realizan actividades artísticas a cambio de una moneda.

Tal es el caso del “Traga-Fuego" (Jesús Godínez Ataide), originario de la Ciudad de México, quien viaja por varios estados de la República y permanece temporadas de cuatro a cinco meses. En Cancún ya es el segundo año que llega a trabajar, mostrado sus habilidades de manipular las llamas.

Godínez Ataide, asegura que este destino turístico es una buena plaza para trabajar y a pesar de que existen personas que no les agrada la actividad que realiza, al catalogarlo como vago, él se define como un artista de las maniobras con fuego.

Explicó que tomó las calles, primero como una forma de expresión y al ver que sí podía sostenerse, lo convirtió en una forma de vida, más aún cuando por no haber culminado la preparatoria, los trabajos a los que aplicaba no pasan del salario mínimo.

El sociólogo Mauricio Ocampo Campos, mencionó que el subempleo y el autoempleo se consideran los últimos eslabones de la cadena productiva y quienes sobrepasan ese límite solo les queda delinquir.

Comentó que en los últimos diez años este fenómeno en Cancún va en aumento y no solo se trata del ambulantaje, ni de personas que usan sus habilidades para autoemplearse, también están quienes mendigan, lo que demuestra que en el Caribe mexicano, las condiciones económicas se agudizan.

“Ya Cancún no es ese paraíso en donde el que no hacía dinero, era porque no quería, hay un cambio en el comportamiento laboral, el trabajo tiende a la temporalidad y es mal remunerado, por lo tanto hay quienes para subsistir se ven en la necesidad de entrar a la informalidad”.

Dijo que el mexicano es muy chispa, por lo que busca formas de ganarse la vida, utilizando sus habilidades y talentos, por ello ahora es muy común ver personas en las calles de artistas urbanos o ambulantes vendiendo todo tipo de mercancías e incluso pidiendo limosna.

Mencionó que un aspecto fundamental que determina el subempleo y el autoempleo, es la ley de la oferta y la demanda del empleo mismo, aquí en Quintana Roo, la temporalidad del empleo por la inestabilidad turística genera incertidumbre laboral y esto repercute socialmente en el trabajador.

Ocampo Campos, recalcó que las condiciones laborales no solo en Quintana Roo, sino en todo el país no está cumpliendo las expectativas, ni las necesidades de la clase trabajadora, ya que el salario es superado por la inflación, lo cual genera una tensión en la dinámica social, que al no atenderse está obligando a las personas a auto-emplearse y de seguir esa tendencia se recrudecerá la delincuencia.

Conceptos

Subempleo: Empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del mínimo o que no aprovecha completamente la capacidad del trabajador.

Autoempleo: Situación laboral de la persona que crea un puesto de trabajo para sí misma, aporta el capital necesario para ello y dirige su propia actividad.

Informalidad: El subempleo y autoempleo forman parte de la economía informal, que refiere a la precariedad del trabajo, remitiendo a las personas a laborar sin una clase de prestaciones y protección social, que los vincula a trabajos de sobrevivencia.

* La pobreza en México ha favorecido a la generación del subempleo y el autoempleo

* En Quintana Roo, el 25% de la población se encuentra en la economía informal, unas 200 mil personas

* La informalidad a nivel nacional se ubica en el 57.89%

* A nivel nacional, 7 millones de trabajadores ganan un salario mínimo.

* Hay 3 millones 416 mil mexicanos que trabajan sin un salario, recibiendo como ingreso propinas o comisiones

* El 20% de la población en Quintana Roo gana solo un salario mínimo.

* Salario mínimo en Quintana Roo es de $80.04

* El 31.01% de la población en el estado enfrenta pobreza laboral.

* En Cancún hay un registro de 20 mil ambulantes.

* 3 de cada 10 trabajadores en Quintana Roo no culminó la secundaria.

* El 25% de la población en el estado no cuenta con un certificado de primaria

*La edad promedio de los que se subemplean: 19.27% entre los 40 a 49 años; 18.92% 39 a 38 años y 17.46 % 60 años.

*De la población que se subemplea y autoemplea 53% son mujeres y 47% son hombres

(Video: Luis Soto)