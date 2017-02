Cierran retorno en la zona hotelera de Cancún ¡sin mostrar permiso!

Los encargados de obra de la construcción, no han querido dar declaración al respecto.

Cuando se les solicita el nombre de la empresa a la que representan, los trabajadores se alejan del acceso y no dan información. (Luis Soto/SIPSE)

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Luego del cierre por parte de la constructora del retorno a la altura de la plaza “Coral Negro”, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad pública y Tránsito, señalaron que no emitieron ningún tipo de permiso para cerrar la vialidad mencionada.

Desde el inicio de esta semana, se informó a través de este medio que están construyendo en ese predio una rueda de la fortuna, hasta ahora ninguna dependencia municipal, estatal o federal señala haber emitido permisos.

Al solicitar información ante las autoridades, en este caso Policía Turística y la Smspyt, particularmente la Dirección de Tránsito, la dependencia señaló que para los cierres de vialidades es necesario solicitar un permiso especial ante las autoridades, sin embargo, para el bloque del retorno antes señalado, no hay ninguna solicitad recibida.

Hasta ahora los encargados de obra de la construcción del atractivo, no han querido dar declaración al respecto, incluso, cuando se les solicita el nombre de la empresa a la que representan, se alejan del acceso y no dan información, también informan a los trabajadores que no deben decir nada al respecto de la construcción.

Autoridades como la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Ecología Municipal, Secretaría General del Ayuntamiento, Fiscalización, entre otras, señalan que a ellos no les corresponde la expedición de permisos para construcción de la rueda de la fortuna, por su parte, personal de Protección Civil comenta que hasta ahora no tienen órdenes de trabajo en esa zona.

En las primeras declaraciones por parte de los colaboradores, antes de que les prohibieran hablar, indicaron que la fecha de inauguración sería para el próximo 14 de febrero, con una altura de 70 metros aproximadamente, y canasta con capacidad de siete personas.

Desde el viernes, el retorno del mercado Coral Negro fue bloqueado para que una máquina trabajara e hiciera maniobras para la construcción de la rueda de la fortuna, sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha respondido acerca de la expedición de los permisos, y tampoco se han presentado las sanciones correspondientes, en caso de no cumplir con los reglamentos de las diferentes direcciones municipales.