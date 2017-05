Avala juez desalojo ilegal de un lote en Carrillo

Jesús Caamal / SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Las influencias políticas se contraponen a la lucha social por los terrenos invadidos en las colonias Plan de la Noria, Plan de Guadalupe y Plan de Ayutla, en Felipe Carrillo Puerto.

Ayer, Ponciano Martín, presuntamente ejidatario y Manuel N, (así se identificó), ex trabajador del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, desalojaron a una mujer de su humilde vivienda argumentando que son legítimos propietarios del terreno, por el cual aseguran pagan impuestos al ayuntamiento, aunque no mostraron documento alguno.

Ambos sujetos se presentaron en las colonias argumentando que tenían cédulas catastrales de varios terrenos, y que tenían recibos de pago de Impuesto Predial.

Los vecinos intentaron evitar que la mujer, de nombre Flor de Magnolia Gómez López fuera desalojada del predio, pero sólo se quedaron en el intento, porque también fueron intimidados con ser desalojados con ayuda de maquinaria pesada.

Indicó que ella no tuvo oportunidad de ver el documento, sólo el juez lo leyó y le informó que él tenía derechos sobre esas tierras.

Llorando, la afectada dijo que acudió con el juez calificador de la comuna para aclarar el tema, pero el presunto dueño presentó un papel que le valió para sacarla de su casa.

“Me dijeron que si no quitaba mi tinglado a la vuelta de unos minutos la iban a demoler, como yo no quiero problemas me quité por la buena, como dicen. Si las personas necesitadas no tenemos el respaldo de las autoridades, pues no hay a dónde ir”.