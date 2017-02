No cuentan con los servicios de drenaje, por lo que no se trabajará en ellos este año.

La proyección de obra para ampliar la red de drenaje y agua potable de Tulum no es muy amplia. (Sara Cauich/ SIPSE)

Sara Cauich/ SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Se trabajó en el Programa Operativo Anual con proyectos integrales, por lo que las calles laterales de la avenida Tulum todavía no se contempla reconstruirlas, dijo la Directora de Planeación, Elsy Pinkney Toledano. Los carriles de baja de la avenida Tulum, no cuentan con los servicios de drenaje y otros, por lo que no se trabajará en ellos este año, agregó.

De esta forma, las calles que ya cuenten con servicios como agua potable y drenaje serán las que se pavimentarán o bien donde no habrá pronto estos servicios, indicó. La finalidad es que no sean destruidas enseguida que se pavimentan. Hay trabajo coordinado con las demás instancias, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado es una de ellas.

También te puede interesar: ¡Entérate! En Playa ya se puede usar la moneda virtual Bitcoin

Algunas calles van a ser pavimentadas por primera vez, y en otras se han atendido porque están deterioradas, agregó, pero en el caso de las calles de baja velocidad de la n no están contempladas para este año dentro de la programación de obra, por esa situación, agregó.

En este sentido, dijo que está en puerta la sectorización de la red de agua potable sobre esa parte de la avenid principal y en los próximos días se maquinaria trabajando en el carril de baja en sentido sur a norte de la Tulum.

Gerente del sistema

Por su lado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), coloca la red de agua potable sobre el carril en dirección sur a norte “es en lo que está trabajando y en los próximos días avanzará sobre la avenida Tulum”, indicó el gerente del sistema de Agua Potable, Carlos Salas Minaya. Ya se colocó sobre la avenida Osiris y estará trabajando en las calles secundarias entre la Satélite y Osiris, antes de avanzar sobre la avenida Tulum dado que se trata de una avenida con actividad turística.

Se está colocando tubería de mayor diámetro a fin de que la distribución permita mejorar el suministro a los usuarios de la zona que rebasa los dos mil beneficiarios en más de 500 tomas establecidas en la zona donde se trabaja que son más de tres kilómetros de línea de conducción de agua potable. La proyección de obra para ampliar la red de drenaje y agua potable de Tulum no es muy amplia, y está en función de la disponibilidad de recursos, indicó el titular de Capa Tulum.