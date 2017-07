Abandono del campo obliga a vender tierras a menonitas

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- El abandono del campo, la falta de apoyos focalizados y la carencia de un plan de ordenamiento ecológico, obligó a los campesinos de Bacalar a vender sus tierras a los menonitas.

Jorge Leonardo Villanueva Caamal, ex director de desarrollo rural de Bacalar en del Consejo Municipal de Bacalar, señaló que el ecocidio que cometen los menonitas obedece a que las administraciones municipales del 11 municipio, no le han dado seguimiento puntual al Plan de Desarrollo Ecológico Local.

También te puede interesar: Por daño ambiental, ejidos prohíben venta de terrenos a menonitas

Precisó que el primer Consejo de Bacalar, dejó todo listo para establecer el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, sin embargo no lo hicieron.

“La administración de José Alfredo Contreras no hizo nada, y la actual administración tampoco de Alexander Zetina Aguiluz, tampoco ha tomado cartas en el asunto”.

El también gestor social, señaló que debido al desinterés de los gobiernos locales, los campesinos venden por necesidad sus tierras pero por que no existe el POEL.

“Como van a respetar un reglamento que no se conocer, no hay interés de invertir en el campo, esto no es culpa de los ejidos ni de los menonas, es culpa de las autoridades”,

Por su parte, Román Guzmán, Presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Bacalar, señaló que los campesinos están muriendo sin ver producir sus tierras, por el desinterés de autoridades de los tres niveles por apostarle a la tecnificación del campo.

Reconoció que la forma de trabajo de los menonitas es muy agresiva para el campo, pero tampoco existe un reglamento municipal que se los impida y el federal, no cumple con la vigilancia.

“El sueldo por un jornal en las comunidades es de apenas 60 pesos al día, y el que tienen las tierras no tienen el dinero para hacerlas producir, lo que los obliga a vender terrenos ejidales a estas personas, que dijo también son Mexicanos y también tienen derechos ejidales”, recalcó.

El presidente de la Unión de Ejidos, señaló que los menonitas, son los únicos ejidatarios que cuentan con la capacidad monetaria para producir las tierras, e incluso, exportar a otros puntos del país y el extranjero.

“Aunque en las exportaciones se habla de Quintana Roo, son los menonitas quienes veden a empresas como Sabritas y Herdez, y además dan empleo a los propios campesinos. Ahora hablan de transgénicos eso es responsabilidad de la Sagarpa, quien debe supervisar que siembran y cosechan”, refirió.