Sin acuerdos para la apertura de la zona arqueológica de Xcabal

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- A pesar del anuncio de autoridades de turismo y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la apertura de Xcabal en 2018, el Ejido no ha otorgado un contrato de usufructo.

Filiberto Buitrón Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar informó que ellos cuanta con las 108 hectáreas sobre las que se encuentra la antigua ciudad maya por Decreto Presidencial y la Ley Agraria, sin que al momento exista un acercamiento entre las partes interesadas, llámese autoridades con el ejido.

Señaló que a pesar de que hace seis años el INAH ha trabajado de manera paulatina, en la zona arqueológica, donde la Secretaria de Turismo del Estado ha invertido más de 20 millones de pesos en restauración, electrificación y comunicaciones, aún esta área de 108 hectáreas sobre las que se trabaja sigue siendo propiedad del Ejido Bacalar.

Precisó que están a 18 kilómetros de Bacalar, rumbo a la comunidad de Reforma y de ahí 22 kilómetros sobre una carretera de terracería para ingresar a este sitio, ruinas que dijo fueron guardadas por más de 80 años por el núcleo agrario, donde no se permitía la deforestación ni la creación de ningún tipo de cultivo con la finalidad de salvaguardar el sitio.

Explicó que el núcleo agrario de poco más de 160 ejidatarios, acordaron en asamblea que no permitirán la expropiación de la tierra, pues es un patrimonio que ellos mismos han cuidado, situación que dijo ya están informados en el Instituto.

Hernández Buitrón, acentúo que la intención del ejido no es recibir un pago por la propiedad de las tierras “estamos en contra de la expropiación de las tierras, pues para los nativos ejidatarios de Bacalar, tienen más valor histórico, pues las han cuidado por casi cien años de saqueadores, además que se han restringido a realizar alguna otra actividad por conservar la zona”

Señaló que la propuesta con las autoridades tanto del INAH como de Sedetur, es conformar una sociedad o quizá una cooperativa para pedir el apoyo del gobierno y poder invertir en un Parador Turístico que este bajo la administración del ejido, y en el que los integrantes de esa agrupación puedan encontrar de igual manera fuentes de empleo.

Pues advirtió que si ellos han tenido a bien dar las facilidades a los gobiernos federal y estatal de explotar esas ruinas que están dentro de sus tierras, lo justo es que tengan la oportunidad de acceder a un apoyo para invertir y tener una fuente que deje utilidad al Comisariado Ejidal y quienes estén integrados en él, porque dijo que aún está pendiente el tema de la tenencia de la tierra.

Señaló que este Centro Arqueológico no se abrirá hasta que lleguen a un acuerdo, “pues tienen tres meses que según nos íbamos a reunir y no se ha dado esta reunión la están retrasando por parte del INAH y de la Sedetur, que es quien coordina estas actividades, no hemos llegado a ningún acuerdo, no queremos la expropiación, queremos sociedad de trabajo y no se abrirá si no hay algún acuerdo”, finalizó