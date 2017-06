Bacalarenses sufren por falta de medicamentos

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- El desabasto de medicamentos ha obligado que las familias bacalarenses los adquieran por su cuenta, porque en los centros de salud sólo les expiden receta. Autoridades afirman que se trata de un “bache”.

Romualda Caamal Pech, habitante de la comunidad de Nuevo Jerusalén, señaló que gastó mil pesos entre pasajes y medicamentos que adquirió para su menor hija que sufre de asma, porque en el centro de salud sólo le extendieron la receta.

También te puede interesar: Sin medicamentos, comunidad Plan de la Noria en Morelos

“Sólo tenía dos opciones: dejar que mi hija muera por falta de medicamentos o conseguirlo con mis propios recursos. Tuve que vender unos animalitos para ello, porque tengo que pagar flete para ir a comprarlos”, dijo la afligida madre.

Lo mismo ocurre en comunidades como Huatusco, Reforma, entre otros, donde madres de familia recurren a la automedicación porque no cuentan con los recursos suficientes para surtir la receta que les expiden.

La mayoría recurre a claves que cuentan en su botiquín particular para aliviar los males de sus hijos, “porque sólo nos dan receta y no nos sirve de nada. Consultamos para conocer el mal de nuestros hijos y en base a ello les damos medicinas que tenemos, no hay de otra”.

Guillermina Pech Balam, ama de casa de la localidad de Altos de Sevilla, indicó que en su caso, optó por remedios caseros para calmar la tos que aquejaba a su pequeño Gabriel de apenas cinco años de edad.

La secretaria de Salud en el estado, Alejandra Aguirre Crespo, admitió que la escasez de medicamentos fue una constante durante este primer semestre del año, sin embargo, aseguró que se trató sólo de un “bache” que sufrieron por el abasto limitado de medicamentos, pero confió que durante este segundo semestre del año se pueda solventar dicha necesidad.

En el municipio de Bacalar son 27 centros de salud y un Hospital Comunitario. De acuerdo con el director del nosocomio de Bacalar, Gerardo Rodríguez Villegas, no registran desabasto de medicamentos y aseguró que han estado surtiendo las recetas que expiden.