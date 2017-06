Boicotean marcha de bacalarenses contra inseguridad

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- A través de llamadas de gente identificada como trabajadores de la presidencia municipal, se frenó la marcha que estaba programada que lleven a cabo este miércoles un grupo de ciudadanos inconformes por la inseguridad que prevalece en Bacalar.

Herberth Ic Rodríguez, representante de la IAP “Bacalar Consciente”, se dijo extrañado por la asistencia de un reducido grupo de ocho personas, a pesar que en los grupos de whatsapp, una gran cantidad de personas habían mostrado deseo de participar, incluso en grupos en las colonias populares.

No obstante, a la cita de las cinco de la tarde, no se presentó más que un minúsculo grupo, lo que ocasionó que en lugar de marcha, se manifiesten en el parador fotográfico con cartulinas que rezaban: “Que no se roben la magia de nuestro pueblo”, “ya basta, ni un robo más”, “ya no más inseguridad”, entre otros.

De última hora, se presentó otro grupo de aproximadamente 15 personas, quienes aseguraron que les llamaron por gente identificada como “de la presidencia municipal”, para pedirles que no se presenten a la marcha.

Socorro de la O Madrigal, antigua habitante de la cabecera municipal, dijo que su negocio lo saquearon hace algunos días, por lo que se vio en la necesidad de pagar un guardia de seguridad para tranquilidad de su familia. Sus nietos tienen que acudir a la escuela acompañados de un adulto.

“Qué necesidad si hasta hace algunos años transitábamos tranquilamente por nuestras calles y dormíamos con las puertas abiertas, ahora hasta con protectores nos roban, esto no puede estar sucediendo en Bacalar”, dijo.

Los manifestantes señalaron que el desarrollo turístico que ha venido registrando el destino, ha atraído la delincuencia de otras grandes ciudades vecinas, lo que ha vulnerado la tranquilidad de los bacalarenses.

Fue notoria la ausencia de representantes de las asociaciones del sector turístico que han sido víctimas de la delincuencia, como es el caso de los hoteleros, restauranteros, comerciantes y ciudadanía en general.

Los manifestantes señalaron que no pueden vivir cruzados de brazos siendo testigos de los robos que se han convertido en “pan de cada día”, pero sobre todo, de manera impune, porque aún cuando consiguen aprehender a los delincuentes, los terminan liberando.