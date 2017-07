Campesinos amenazan con 'megamanifestación' en la Capital

Carlos Castillo/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Campesinos de la Unión de Ejidos de Bacalar, amenazaron con realizar una mega manifestación en la capital del Estado, para exigir apoyos al campo y solución al problema de tierras que fueron despojados.

Román Guzmán González, presidente de la organización, informó que hay más de cinco mil comuneros de 57 comunidades de Bacalar que han manifestado la intensión de exigir al gobierno del cambio, un verdadero cambio y el apoyo para los campesinos.

“Vamos a exigir que este gobierno le responda al campo Bacalarense somos 57 ejidos, todos producimos algo entre miel, ganado, maíz, frijol y chile, pero no hay apoyo los insumos cada vez son más caros, y en las dependencias del campo hay gente que no sabe de estos gente que viene del norte de Quintana Roo, que solo conoce de turismo y no del campo, al menos tenemos contempladas cinco mil personas que irán por sus propios recursos”

La manifestación será pacifica para exigir a las autoridades que hagan su trabajo y pongan en las dependencias a gente conocedora de las necesidades del campo, pues señaló que desde atrás de un escritorio no se ven el grado de pobreza de la zona rural

“Por años las autoridades nos han venido engañando, recogiendo documentos y haciendo que las personas viajen a la capital del Estado a dejar documentación a las ventanillas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), sin que haya resultados”.

Dijo que la “gota que derramo el vaso” fue el “gandallismo” de la administración anterior donde las dependencias del sector agrario se robaron miles de millones de pesos, reportando decenas de apoyos del campo que nunca llegaron.

“Las dependencia del estado, junto con la Sagarpa donde el delegado año con año anuncia la apertura de ventanillas y cientos de apoyos para el campo, pero cuando va el campesino les ponen trámites engorrosos y proyectos, se olvidan que son campesino, muchos no saben leer ni escribir”.

Al respecto, Nazario Benítez May, productor de piña de la comunidad de Pedro A. Santos, señaló que hay hartazgo del abandono de las autoridades, que dijo solo roban el dinero de los campesino, mientras ellos día con día batallan, para conseguir mantener lados cosechas debido a la sequias, pues no hay apoyo para tecnificación del campo, para sistemas de riego, para capacitación para el control de plagas.

“Si uno quiere esos cursos, para conocer más tiene que pagar, cuando en el gobierno hay recursos para eso, si no nos apoyan con equipo aunque sea con capacitación, por eso participaremos en la manifestación”, finalizó