Ejido Sinaí, en espera indemnización de tierras hace nueve años

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Un grupo de 38 ejidatarios de la comunidad de Sinaí, esperan que tras un litigio de nueve años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) les pague cinco kilómetros de sus terrenos donde cruzó la carretera.

Javier Romero Rojas, presidente del comisariado ejidal, indicó que esa zona era una de las más productivas porque era el que utilizaban para cultivo de maíz y frijol, árboles frutales y de expropiación maderera.

Sin embargo, un día llegó la SCT a medir y comenzar a construir la carretera sin tomarlos en cuenta, “llegó y tomó el predio, por lo que en ese entonces interpusimos una demanda ante el Tribunal Agrario, pero a varios años de distancia no hemos visto avance”.

Dijo que son múltiples las ocasiones que han acudido ante esa instancia para darle seguimiento a su caso, pero hasta el momento no les resuelven, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para conocer el resolutivo.

Indicó que no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar los servicios de un abogado particular, por lo que han tenido que recurrir a una abogada de esa misma instancia de nombre Rosa Naty, pero a nueve años de distancia, todavía no observan avance en su caso.

Aseguró que han cumplido a cabalidad con los requisitos que les piden; el último de ellos, fue que pago de un perito que realice la medición correcta del predio en mención, lo que ocurrió la semana pasada.

Para dirimir este asunto, el presidente del comisariado dijo que el próximo tres de agosto se acordó la visita de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Infraestructura y Transporte y la Secretaría de Gobernación, cuyo propósito será de verificar que todos los ejidatarios estén de acuerdo en la demanda, ya que forma parte del procedimiento legal en marcha.

Dijo que de acuerdo a la calendarización que les proporcionaron, el día 8 de agosto próximo deberán recibir una resolución, que esperan sea favorable para sus representados, en caso contrario, se reunirán nuevamente para determinar las acciones a seguir.