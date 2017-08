Franklin hace 'huir' a vacacionistas de Bacalar

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- La trayectoria que presenta la Tormenta Tropical “Franklin”, provocó inquietud en los turistas que pasaban sus vacaciones en Bacalar, muchos de los cuales desalojaron sus hoteles desde temprano. Temor de inundación en cuatro colonias y 10 comunidades.

David Martínez Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar, señaló que para la tarde de este lunes registraban 40% de ocupación, pues desde la mañana que se comenzaron a emitir las alertas en los diferentes medios de comunicación oficial, varias familias comenzaron a desalojar, otros cancelaron o pospusieron sus viajes al destino.

Dijo que el principal motivo fue porque las lluvias que se esperan no les permitirá disfrutar su paseo, “no tanto por riesgo, sino porque las condiciones climatológicas no les permitirá aprovechar su estancia, por lo que muchos adelantaron su regreso o cambiaron a otro destino donde no haya amenaza de fenómeno meteorológico”, subrayó.

El presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz, afirmó que se establecieron cinco refugios anticiclónicos, uno de ellos para albergar turistas que están alojados en hoteles a orillas de la laguna.

Acondicionaron cuatro escuelas para albergar a cerca de cinco mil colonos de colonias que se encuentran en zona baja como Cinco de Mayo, Gonzalo Guerrero, Mario Villanueva y las que se encuentran cerca del domo deportivo sobre la avenida Libramiento.

El Ayuntamiento de Bacalar, tuvo necesidad de recurrir al DIF Estatal para contar con colchonetas y despensas que sirvan para auxiliar a las familias que lo requieran, porque a decir del alcalde, no contaban con ello.

Desde las 10 de la mañana, los lancheros comenzaron a maniobrar para sacar de la laguna sus embarcaciones, una vez que la Capitanía de Puertos cerró a la navegación. A las 13 horas sesionó el Comité Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos para adoptar medidas preventivas con la presencia del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González y el Secretario de Gobierno, Francisco López Mena, donde se acordaron acciones para resguardar la seguridad de los bacalarenses.

Pablo Antonio González, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se instalaron 65 refugios en cada una de las localidades de la geografía municipal, con capacidad para resguardar a aproximadamente dos mil personas. Los habitantes de 10 comunidades rurales que no cuentan con refugios anticiclónicos, serán trasladados a poblaciones cercanas en caso necesario.

Dijo que mantendrán especial atención en ocho zonas susceptibles de inundaciones como son los casos de los tramos carreteros Bacalar-Reforma, Blanca Flor-Caanlumil, El Paraíso Buena Esperanza, Zamora-Monte Olivo, Miguel Alemán-Rio Verde, Otilio Montaño-Río Verde, Huatusco-Río Escondido y la costera de Pulticub.

Para atenderlos con mayor prontitud y seguridad, en caso de que afecte esas zonas carreteras, se establecieron cinco rutas. De acuerdo con los responsables, ya se estableció comunicación permanente con los delegados y subdelegados de todas las comunidades para que cuenten con información precisa, pormenorizada y actualizada.

Los negocios fueron asegurados con maderas y cintas para evitar que durante las fuertes lluvias y vientos sirvan como proyectiles, se aseguraron que los tinacos cuenten con agua limpia y las cisternas se encuentren llenas en caso de cualquier eventualidad.

Los balnearios fueron cerrados desde el mediodía y los bañistas desalojados. Las gasolineras permanecieron repletas de automovilistas desde la una de la tarde y hasta entrada la tarde. La laguna permaneció durante todo el día en completa calma.