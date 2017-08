Lancheros construyen un muelle en predio en disputa (Video)

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Un nuevo caso de ecocidio es el que pueden estar incurriendo un grupo de lancheros que iniciaron la construcción de un muelle de madera en el predio “La Rejita”, que se encuentra en disputa legal.

Marco Jericó Nava Martínez, director operativo del Comité Agua Clara, dijo que por comentarios se ha enterado que algunos prestadores de servicios náuticos pretenden utilizar ese espacio como puerto de embarque y desembarque de turistas, por lo que no descartó que se encuentren involucrados.

Consideró importante que las autoridades determinen el destino de ese predio, porque cada día aumenta el número de personas interesadas en el mismo y corre el riesgo el rico ecosistema que rodea la zona, donde se puede encontrar carrizos, manglares, árboles, flora y fauna en las tres hectáreas que la conforma.

De la noche a la mañana aparecieron varios troncos incrustados dentro del agua, los cuales, a decir de los vecinos, pudieron haber sido por un grupo de lancheros que ingresaron a ese lugar con las maderas.

Dijeron que a ese lugar puede ingresar cualquier persona, porque se encuentra en posesión de un grupo de ambientalistas que pretenden realizar un proyecto que vaya en armonía con la naturaleza del lugar.

Herberth Ic Rodríguez, presidente de la Asociación de Cooperativas de Bacalar, afirmó que no retirarán los troncos de árboles dentro del agua, para no afectar más el ecosistema lagunar, pero vigilarán que no sigan ocurriendo situaciones de este tipo, porque uno de los compromisos que se tomaron con el ejecutivo estatal cuando se les otorgó en posesión, fue que no se realicen construcciones, en virtud de que se encuentra en disputa legal.

Señaló que es un predio que mantiene resguardado la Procuraduría General de la República, en virtud de que forma parte de un juicio que se lleva en contra del anterior gobernador, Roberto Borge, quien se apropió de varios predios a orillas de la costera de Bacalar.